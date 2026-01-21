como assistir aos filmes em ordem na Netflix

Poucas franquias conseguiram atravessar tantas décadas mantendo relevância cultural quanto a liderada por James Bond. Desde os anos 1960, o agente 007 se transformou junto com o cinema, refletindo mudanças de linguagem, tecnologia e comportamento, sem abandonar os elementos centrais que definem o personagem.

Com isso, revisitar essa trajetória completa sempre foi um desafio para o público, já que os filmes costumavam circular de forma fragmentada entre diferentes plataformas, quase sempre por períodos limitados e sem um padrão claro de disponibilidade.

Esse cenário muda a partir desta quarta-feira, 21 de janeiro, quando a Netflix passa a disponibilizar todos os filmes da franquia James Bond em seu catálogo. A coleção reúne os 25 longas oficiais produzidos pela EON Productions, além de um título extra que tradicionalmente fica fora da contagem oficial.

A ordem ideal para assistir aos filmes de James Bond

A maneira mais direta de acompanhar a saga de James Bond é seguir a ordem de lançamento nos cinemas. Embora os filmes não sigam uma linha cronológica única dentro da narrativa, essa organização ajuda a contextualizar cada fase da franquia.

A maratona começa com 007 Contra o Satânico Dr. No (1962), estreia de Sean Connery no papel, e atravessa décadas até chegar a 007: Sem Tempo Para Morrer (2021), último filme estrelado por Daniel Craig. Entre esses extremos, o personagem também foi vivido por George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan, cada um associado a uma era específica da série.

Confira a ordem completa de lançamento disponível na Netflix:

007 Contra o Satânico Dr. No (1962)

Moscou Contra 007 (1963)

007 Contra Goldfinger (1964)

Thunderball: Operação Raio X (1965)

Com 007 Só se Vive Duas Vezes (1967)

007: A Serviço Secreto de Sua Majestade (1969)

007: Os Diamantes São Eternos (1971)

Com 007 Viva e Deixe Morrer (1973)

007 Contra o Homem com a Pistola de Ouro (1974)

O Espião Que Me Amava (1977)

007 Contra o Foguete da Morte (1979)

Somente Para Seus Olhos (1981)

007 Contra Octopussy (1983)

007 Na Mira dos Assassinos (1985)

007 Marcado para a Morte (1987)

Permissão para Matar (1989)

GoldenEye (1995)

O Amanhã Nunca Morre (1997)

O Mundo Não É o Bastante (1999)

Um Novo Dia Para Morrer (2002)

Cassino Royale (2006)

Quantum of Solace (2008)

Skyfall (2012)

Spectre (2015)

007: Sem Tempo Para Morrer (2021)

Além desses títulos, a Netflix também inclui 007: Nunca Mais Outra Vez (1983), estrelado por Sean Connery, que não faz parte da linha oficial da EON Productions.

Outras formas de organizar a maratona

Outra possibilidade é assistir aos filmes com base na ordem de publicação dos livros de Ian Fleming, autor que criou James Bond na literatura. Essa organização mistura produções de diferentes décadas e não foi pensada para funcionar como uma narrativa contínua no cinema, mas ajuda a identificar como histórias e personagens foram adaptados ao longo do tempo.

Há ainda um arco claramente definido dentro da franquia: os filmes protagonizados por Daniel Craig. Diferente das fases anteriores, esses cinco longas foram concebidos como uma história conectada, começando em Cassino Royale e se encerrando em 007: Sem Tempo Para Morrer, formando um ciclo fechado do personagem.

Independentemente da ordem escolhida, vale destacar que o período de permanência da coleção na Netflix ainda não foi oficialmente divulgado. A expectativa é que os filmes fiquem disponíveis por cerca de três meses, embora esse prazo possa ser estendido.

O que vem depois de James Bond na Netflix

Mesmo com a despedida de Daniel Craig, a franquia segue em desenvolvimento. Um novo filme, atualmente chamado de Bond 26, já está em produção, embora ainda não tenha um ator confirmado para assumir o papel do agente 007.

O projeto será dirigido por Denis Villeneuve, cineasta conhecido por trabalhos como Duna e Blade Runner 2049. A previsão é que o próximo capítulo de James Bond chegue aos cinemas entre 2027 e 2028.

