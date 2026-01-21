James Bond de Denis Villeneuve deve ser escalado no meio do ano; leia

Segundo o jornalista Justin Kroll, do Deadline, é provável que o novo James Bond seja escalado na metade deste ano, para que as filmagens do longa tenham início, no máximo, até o início de 2027.
O filme, que será dirigido por Denis Villeneuve (Duna) e roteirizado por Steven Knight, ainda não encontrou seu protagonista, apesar da Amazon MGM Studios ter levantado o nome de Jacob Elordi. Mas ainda não houveram audições ou confirmações por parte do diretor.
Tudo sobre o futuro de 007
Com mais de 20 filmes lançados desde os anos 1960, 007 é uma das franquias mais longevas do mundo dos cinemas. Desde o princípio, a família Broccoli tem pastoreado o personagem e seus filmes. Primeiro com Cubby Broccoli, fundador da Eon, e depois com seus filhos Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, que em 2025 resolveram vender o controle criativo do personagem para a Amazon pelo valor especulado de US$ 1 bilhão.
A Amazon havia comprado o estúdio que é casa de James Bond, MGM, por US$ 8.5 bilhões, e detinha os direitos de distribuição e lançamento dos filmes. A parte criativa, porém, continuava com os Broccolis, que se recusavam a tratar 007 como “conteúdo”, bolando derivados e coisas do tipo. A Amazon tinha outros planos, e depois de anos de tensão (e nenhum progresso na reconstrução da franquia após o fim da era Daniel Craig), a solução foi pagar pelo controle total. A venda foi vista como chocante, já que os Broccolis eram, historicamente, muito apegados ao personagem criado por Ian Fleming.
“Desde sua introdução nos cinemas há mais de 60 anos, James Bond se tornou um dos personagens mais icônicos do entretenimento filmado”, disse Mike Hopkins, chefe do Prime Video e da Amazon MGM Studios. “Nós somos gratos ao saudoso Albert R. Broccoli e a Harry Saltzman por trazer James Bond aos cinemas de todo o mundo, e a Michael G. Wilson e Barbara Broccoli por sua inabalável dedicação em seus papeis de continuar o legado de uma franquia tão adorada por legiões pelo mundo. Nós estamos honrados em continuar esse legado de ouro, e estamos ansiosos para adentrar a nova fase do lendário 007 para novos públicos pelo mundo”, continuou o executivo.
Dentro da Amazon, Amy Pascal, produtora dos filmes do Homem-Aranha, e David Heyman que produziu as adaptações de Harry Potter, foram escolhidos como produtores que irão gerir a marca.
Agora, 007 entrará numa nova fase, pela primeira vez nas mãos de um estúdio (e uma gigante de tecnologia) e não da família responsável por estabelecê-lo como um ícone cultural. Ainda não se sabe quando um novo filme de James Bond será lançado, e muito menos quem assumirá o papel do agente 007. O diretor, entretanto, será Denis Villeneuve (Sicario, Duna), e o roteiro ficou por conta de Steven. Knight (Peaky Blinders).
