Saber como usar um extintor de incêndio pode salvar vidas e evitar que um pequeno foco de fogo se transforme em uma tragédia. Apesar de ser um equipamento de segurança presente em empresas, prédios e até em automóveis, muitas pessoas nunca receberam treinamento para utilizá-lo corretamente. O resultado é que, em situações de emergência, o extintor pode estar ao alcance das mãos, mas a insegurança impede sua utilização.

Neste artigo, vamos explorar de forma clara e detalhada como identificar, manusear e aplicar o extintor de incêndio corretamente, além de trazer informações reais sobre normas brasileiras, dicas de especialistas e boas práticas de prevenção.

O que é um extintor de incêndio

O extintor de incêndio é um equipamento portátil, pressurizado, que contém agentes químicos capazes de combater diferentes tipos de fogo. Sua função é interromper a reação em cadeia das chamas, resfriar o material combustível ou retirar o oxigênio da área em combustão.

Ele é obrigatório em diversos ambientes, conforme determina o Corpo de Bombeiros e a ABNT NBR 12693, norma brasileira que regulamenta sistemas de proteção por extintores.

Tipos de fogo e classificação de extintores

Antes de aprender a usar, é essencial saber que cada extintor é indicado para um tipo específico de fogo. Usar o modelo errado pode ser ineficaz e até perigoso.

Classes de fogo

  • Classe A: materiais sólidos como papel, madeira, tecidos e plástico.
  • Classe B: líquidos inflamáveis como gasolina, álcool, óleo e solventes.
  • Classe C: equipamentos elétricos energizados, como computadores, motores e painéis.
  • Classe D: metais combustíveis como magnésio e sódio (mais comum em indústrias).
  • Classe K: óleos e gorduras de cozinha, típico em restaurantes.

Tipos de extintores de Incêndio

  • Água pressurizada: indicado para classe A.
  • Pó químico seco (PQS): indicado para classes B e C (o mais encontrado em veículos).
  • CO₂ (dióxido de carbono): indicado para classe B e C, ideal para locais com equipamentos elétricos.
  • Espuma mecânica: indicado para classe A e B.
  • Extintor classe K: específico para cozinhas profissionais.

Como identificar um extintor em ambiente público

Em locais como shoppings, empresas ou escolas, os extintores ficam posicionados em pontos estratégicos e de fácil acesso. Segundo as normas brasileiras:

  • Devem estar visíveis e sinalizados.
  • A altura máxima da parte superior deve ser de 1,60 m em relação ao piso.
  • Devem estar localizados próximos a rotas de fuga.

Ao encontrar um, sempre verifique:

  • O lacre: precisa estar intacto.
  • O manômetro (quando houver): o ponteiro deve estar na área verde.
  • A etiqueta de inspeção: comprova que o equipamento passou por revisão periódica (normalmente a cada 12 meses).

Passo a passo de como usar um extintor

Em uma emergência, cada segundo conta. Por isso, memorize a técnica PASS (Pull, Aim, Squeeze, Sweep), que traduzida significa Puxar, Apontar, Apertar e Movimentar:

  1. Puxar o pino de segurança – Retire o lacre puxando o pino metálico.
  2. Apontar para a base do fogo – Mire o bico do extintor na raiz das chamas, nunca na parte superior.
  3. Apertar o gatilho – Pressione o acionador para liberar o agente extintor.
  4. Movimentar o jato em varredura – Faça movimentos de um lado para o outro cobrindo toda a área em combustão.

Esse procedimento simples aumenta muito a eficácia do combate inicial.

Dicas importantes no uso do extintor

  • Mantenha sempre distância segura de aproximadamente 2 metros do fogo.
  • Se o fogo aumentar após o uso, abandone o local imediatamente e acione os bombeiros (193).
  • Nunca vire de costas para o incêndio enquanto estiver utilizando o equipamento.
  • Se o ambiente estiver muito tomado por fumaça, priorize a evacuação.

Erros comuns que devem ser evitados

  • Usar extintor de água em equipamentos elétricos – risco de choque.
  • Direcionar o jato para a parte superior das chamas – não apaga o foco.
  • Não verificar a validade do extintor antes da necessidade.
  • Aproximar-se demais das chamas, comprometendo a segurança.

Manutenção e validade dos extintores

Todo extintor deve passar por inspeção e manutenção regular, que inclui:

  • Inspeção mensal: feita pelo responsável do local, verificando lacre, pressão e condições externas.
  • Manutenção anual: realizada por empresa certificada pelo Inmetro.
  • Teste hidrostático: a cada 5 anos, para avaliar a resistência do cilindro.

Esses cuidados garantem que o equipamento esteja sempre pronto para uso.

O que fazer após usar um extintor

Muitas pessoas esquecem que, mesmo após apagar o fogo, é necessário:

  • Informar o responsável pelo local para reposição imediata.
  • Solicitar nova recarga em empresa autorizada.
  • Registrar o ocorrido para análise de riscos e prevenção de novos incidentes.

Extintores em carros: o que mudou

No Brasil, desde 2015, o Contran deixou de exigir extintores em veículos particulares. No entanto, muitos motoristas ainda preferem mantê-los no carro como medida de segurança. Para ônibus, caminhões e veículos de transporte coletivo, a obrigatoriedade continua.

Treinamentos e simulados

Empresas e condomínios são obrigados a promover treinamentos periódicos de brigada de incêndio. Nessas atividades, funcionários aprendem na prática a usar o extintor, evacuar áreas e acionar os bombeiros. Essa prática é essencial para criar reflexos automáticos em emergências.

Perguntas frequentes sobre o uso de extintores

É perigoso usar sem treinamento?

Não, qualquer pessoa pode usar seguindo o passo a passo básico, mas o treinamento aumenta a confiança.

O gás do extintor é tóxico?

O pó químico pode causar irritação, e o CO₂ pode reduzir o oxigênio em locais fechados. Por isso, após o uso, é importante ventilar o ambiente.

Posso reutilizar um extintor depois de disparado?

Não. Mesmo que tenha liberado pouco conteúdo, precisa de recarga.

Por que é importante aprender a usar um extintor

O incêndio é um dos acidentes mais rápidos e destrutivos que podem ocorrer em residências, empresas e espaços públicos. Estatísticas do Corpo de Bombeiros mostram que grande parte dos focos poderia ter sido controlada nos primeiros minutos, caso alguém tivesse usado corretamente um extintor. Aprender a manusear esse equipamento não é apenas uma questão de norma, mas de responsabilidade coletiva.