confira datas, feriados e fatos do mês

Começando neste domingo (01/02), em termos de datas comemorativas fevereiro de 2026 tem como principal destaque a folia do Carnaval. Neste ano, os dias reservados como ponto facultativo para o Carnaval são 16, 17 e 18 (até às 14h).

Fevereiro de 2026 também reúne importantes marcos históricos. O mês lembra os 80 anos da entrega do ENIAC, em 15 de fevereiro, considerado o primeiro computador eletrônico de uso geral; os 40 anos da última passagem do Cometa Halley pela Terra, em 9 de fevereiro; e os 50 anos da inauguração da Ponte Honestino Guimarães, em Brasília.

Batizada originalmente como Ponte Costa e Silva, a estrutura passou a homenagear Honestino Guimarães como parte de um movimento de revisão histórica que busca evitar exaltações a figuras associadas à ditadura militar.

Confira datas importantes e outros acontecimentos de fevereiro

Datas imporatantes de fevereiro de 2026

1º/2

Fevereiro Roxo – mês de conscientização do combate ao lúpus, à fibromialgia e ao Mal de Alzheimer

Fevereiro Laranja – mês de conscientização do combate à leucemia

Registrado como o terceiro mês mais quente da história, integrando uma sequência de meses com temperaturas significativamente acima dos níveis pré-industriais, um indicativo da intensificação das mudanças climáticas (1 ano)

Inauguração do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (35 anos)

Estreia da ópera “La Bohème”, de Giacomo Puccini, no Teatro Regio de Turim (130 anos)

Hugo Motta é eleito presidente da Câmara dos deputados e Davi Alcolumbre é eleito presidente do Senado (1 ano)

Nascimento do compositor paulista Pedro Caetano (115 anos) – figura de destaque da chamada Época de Ouro da MPB

Morte da escritora britânica Mary Wollstonecraft Godwin, a Mary Shelley (175 anos)

Nascimento do político russo Boris Nicoláievitch Iéltsin, primeiro presidente da Rússia, após o colapso econômico da União Soviética (95 anos)

2/2

Dia de Iemanjá – também conhecida pelo sincretismo afro-brasileiro com Nossa Senhora dos Navegantes

Festa de Iemanjá, em Salvador

Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, em Porto Alegre

Dia Mundial das Zonas Úmidas. As zonas úmidas são consideradas um dos ecossistemas mais produtivos do mundo e os mais ameaçados, conforme alerta da Organização das Nações Unidas (ONU)

El Salvador constitui-se em república unitária e independente das outras repúblicas da América Central (185 anos)

Morte do dançarino, ator de cinema, teatro e televisão, cantor, diretor, produtor, roteirista e coreógrafo estadunidense-irlandês Eugene Curran Kelly, o Gene Kelly (30 anos)

3/2

Ocorre um blecaute de energia elétrica que atingiu quase todos os estados do Nordeste brasileiro, em oito dos nove estados da região (15 anos)

A sonda Luna 6 se torna a primeira sonda espacial da União Soviética a fazer um pouso na Lua e tirar fotos da superfície lunar (60 anos)

Nascimento do cartunista paulista Fernando Gonsales (65 anos)

4/2

Nascimento da feminista e escritora estadunidense Betty Naomi Goldstein, a Betty Friedan (105 anos). A escritora morreu em 4 de fevereiro de 2006

5/2

Morte do artista plástico cearense Aldemir Martins (20 anos)

6/2

Inauguração da Ponte Costa e Silva (atual Honestino Guimarães), em Brasília (50 anos)

Voo Birgenair 301 cai na costa da República Dominicana matando todas as 189 pessoas a bordo. Foi o pior acidente envolvendo um boeing 757 (30 anos)

Nascimento do político estadunidense Ronald Reagan (115 anos)

7/2

Nascimento da cantora fluminense de samba Clementina de Jesus (125 anos)

Nascimento do pianista e compositor fluminense Romualdo Peixoto, o Nonô (125 anos)

Nascimento do pintor, gravador, desenhista, ilustrador, ceramista, escultor, muralista, pesquisador, historiador e jornalista argentino, naturalizado brasileiro Hector Julio Páride Bernabó, o Carybé (115 anos)

Nascimento do cineasta argentino naturalizado brasileiro Héctor Babenco (80 anos)

Nascimento do compositor e regente paulista José Maria de Abreu (115 anos)

8/2

Nascimento do ator estadunidense James Dean (95 anos)

Nascimento da atriz e militante paulista Lélia Abramo (115 anos)

Nascimento do filósofo alemão Hans Albert (105 anos)

Nascimento da atriz paulista Jussara Freire (75 anos)

9/2

Apollo 14 retorna à Terra depois do terceiro pouso humano na Lua (55 anos)

Cometa Halley aparece pela última vez no Sistema Solar interno, visível na Terra a cada 75–76 anos (40 anos)

Criação do elemento químico Copernício (30 anos)

Nascimento do naturalista alemão Johann Baptist von Spix (245 anos). Em 1817, Spix e o seu colega Carl von Martius foram convidados para realizar uma expedição ao Brasil, com o objetivo de descrever a fauna e flora. Compunham a Missão Artística austro-alemã que acompanhou a princesa Maria Leopoldina de Áustria, futura imperatriz do Brasil

Morte do escritor, filósofo e jornalista russo Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski (145 anos)

Morte do advogado, professor, jornalista e político mineiro Carlos Luz (65 anos). Foi presidente da República de 8 a 11 de novembro de 1955, tendo, deste modo, tornado-se o presidente do Brasil que ocupou a cadeira presidencial por menos tempo: apenas três dias

Morte do músico de rock and roll estadunidense Bill Haley (45 anos)

10/2

Aniversário da cidade-satélite de Santa Maria, no Distrito Federal (32 anos)

Nascimento do cantor fluminense Cauby Peixoto (95 anos)

11/2

Durante a Guerra Fria, 87 países, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, assinam o Tratado de Controle de Armas do Leito do Mar, que proíbe as armas nucleares no fundo dos oceanos em águas internacionais (55 anos)

Durante a Primavera Árabe, a primeira onda da Revolução Egípcia culmina com a renúncia de Hosni Mubarak e a transferência de poder para o Supremo Conselho Militar após 18 dias de protestos (15 anos)

Projeto Ligo anuncia a primeira observação direta de ondas gravitacionais (10 anos)

Nascimento do músico e compositor fluminense Sérgio Mendes (85 anos)

Nascimento do escritor, dramaturgo, cronista e jornalista mineiro Mário Prata (80 anos)

Morte do escritor estadunidense Frank Herbert (40 anos), mais conhecido pela obra “Duna”

Morte do etnólogo e fotógrafo francês Pierre Verger (30 anos)

Morte do futebolista paraense Waldir Cardoso Lebrêgo, o Quarentinha (30 anos). Até hoje, ele é o maior artilheiro da história do Botafogo, com 313 gols em 442 jogos

12/2

Near Shoemaker aterra em 433 Eros, tornando-se a primeira nave espacial a pousar em um asteroide (25 anos)

Lançamento do filme “Drácula”, de Tod Browning, em Nova York (EUA) (95 anos)

Papa Francisco e Patriarca Cirilo assinam uma Declaração Ecumênica no primeiro encontro entre líderes das Igrejas Católica e Ortodoxa Russa desde a separação, em 1054 (10 anos)

Nascimento do ator, diretor, roteirista e produtor paulista Luiz Sérgio Person (90 anos). É conhecido sobretudo por ter dirigido dois importantes filmes do cinema brasileiro dos anos 1960: “São Paulo S.A.” e “O Caso dos Irmãos Naves”

13/2

Dia Mundial do Rádio – comemoração internacional que foi proclamada em 3 de novembro de 2011, na 26ª sessão da Unesco e que tem o aval da Assembleia Geral da ONU

Nascimento do ator, dublador e poeta fluminense Isaac Bardavid (95 anos). Foi radioator da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, atuando na série “Teatro de Mistério”

Morte do compositor e pianista fluminense José Francisco de Freitas (70 anos), um dos responsáveis pela fixação da marchinha

14/2

Dia Internacional da Doação de Livros

Alexander Graham Bell solicita uma patente para o telefone, assim como Elisha Gray (150 anos)

Nascimento do economista britânico Thomas Robert Malthus (260 anos) – considerado o pai da demografia por sua teoria para o controle do aumento populacional, conhecida como malthusianismo

Nascimento do poeta e tradutor paulista Augusto de Campos (95 anos)

Nascimento do treinador e futebolista paulista Nílton De Sordi (95 anos) – convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez no ano de 1954, foi integrante da equipe que conquistou a Copa do Mundo de 1958, da qual só não foi titular na partida final

Nascimento do apresentador de televisão e locutor esportivo fluminense Maurício Torres (55 anos)

15/2

Descoberta por William Herschel a Nebulosa Olho de Gato, a primeira nebulosa planetária cujo espectro foi pela primeira vez pesquisado (240 anos)

ENIAC, o primeiro computador eletrônico de uso geral, é formalmente entregue à Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia (80 anos)

Publicado o primeiro esboço completo do genoma humano na revista científica Nature (25 anos)

Morte do cantor lírico ítalo-brasileiro Antonio Lotti (20 anos)

16/2

Dia do Repórter

17/2

Carnaval (data móvel)

Ano Novo Chinês (data móvel) – Ano do Cavalo

Primavera Árabe: começam os protestos na Líbia contra o regime de Muammar al-Gaddafi (15 anos)

Nascimento do militar, diplomata e historiador paulista Francisco Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro (210 anos) – um renovador da metodologia de pesquisa histórica e autor de vários estudos, onde se destaca a primeira grande obra de síntese sobre a história do Brasil: “História Geral do Brasil”, publicada em dois volumes entre 1854 e 1857, que, apesar de ultrapassada em muitos aspectos, permanece até hoje como um marco referencial incontornável. Sua contribuição seminal e monumental lhe valeu o apelido de “Heródoto brasileiro”

Nascimento do jornalista, escritor e político mineiro Fernando Gabeira (85 anos)

Nascimento do cantor, compositor, empresário e produtor musical goiano Amado Batista (75 anos)

Morte do filósofo, escritor, orador e educador indiano Jiddu Krishnamurti (40 anos)

18/2

Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e início da Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo

Tombamento estadual da Estação Ferroviária Leopoldina (35 anos), no Rio de Janeiro

Show dos Rolling Stones, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (20 anos)

Morte do compositor e instrumentista fluminense Nelson Antônio da Silva, o Nelson Cavaquinho (40 anos)

Morte do cantor e compositor fluminense Jorge Gomes Pessanha, o Jorginho Pessanha (45 anos)

19/2

Estado de São Paulo decreta estado de emergência de saúde pública em função da dengue (1 ano)

Fundação do jornal Folha de São Paulo (105 anos)

Nascimento da futebolista alagoana Marta Vieira da Silva, a Marta (40 anos). Foi escolhida como melhor futebolista do mundo por seis vezes, sendo cinco de forma consecutiva. Um recorde não apenas entre mulheres, mas também entre homens. Foi considerada pela Revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes do ano de 2009

Morte do jornalista, escritor e jurista mineiro Afonso Arinos de Melo Franco (110 anos)

Morte do escritor paraense Osvaldo Orico (45 anos)

Morte do escritor, filósofo, semiólogo, linguista e bibliófilo italiano Umberto Eco (10 anos)

Nascimento do instrumentista e violonista fluminense Rafael Lemos Júnior, o Fafá Lemos (105 anos) – considerado por muitos como um dos precursores da bossa nova

Morte do pianista, regente e compositor erudito paulista Francisco Mignone (40 anos). Em 1961, foi o regente do primeiro concerto da recém fundada Orquestra da Rádio MEC, atual Orquestra Sinfônica Nacional (OSN-UFF)

20/2

Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Álcool

Dia Mundial da Justiça Social – comemoração internacional instituída pela 62ª sessão da Assembleia Geral da ONU

STF autoriza que municípios possam utilizar a Guarda Municipal como polícia ostensiva (1 ano)

Tombamento estadual da Igreja de Bom Jesus da Lapa, em Chapada do Norte/MG (45 anos)

Estreia da ópera “O Barbeiro de Sevilha”, do compositor italiano Gioachino Rossini, no Teatro Argentina, em Roma (210 anos)

União Soviética lança sua estação espacial Mir, ocupada por um total de 12 anos além de sua vida útil original, de quinze anos (40 anos)

Nascimento do maestro, compositor, arranjador e instrumentista fluminense Eduardo Souto Neto (75 anos). Destaca-se pela composição do “Tema da Vitória”, muito utilizado em competições esportivas

21/2

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determina a suspensão da Rumble por ausência de um representante da empresa no Brasil. Rumble é uma plataforma de rede social de vídeos muito utilizada pela extrema direita nos Estados Unidos (1 ano)

Portugal reconhece oficialmente a República Popular de Angola (50 anos)

Dia Internacional da Língua Materna – data da Unesco que visa a preservação das línguas locais como patrimônio imaterial das nações

Dia Nacional do Imigrante Italiano – a escolha da data é uma homenagem à expedição de Pietro Tabacchi ao Espírito Santo, em 1874. Este evento ficou marcado como o inicio do processo de migração em massa dos italianos para o Brasil

22/2

Dia do Auxiliar de Serviços Gerais

Nascimento do cantor e compositor fluminense Sérgio Murilo Vieiros, o Sérgio Coelho (65 anos)

23/2

O partido conservador União Democrata Cristã vence as eleições na Alemanha, com 28% dos votos totais no pleito nacional. A votação aconteceu em meio ao avanço recorde da extrema-direita, com o partido Alternativa para a Alemanha posicionado em segundo lugar. O pleito também representou uma derrota histórica para o Social-Democrata, partido do atual primeiro ministro Olaf Scholz, que obteve a terceira colocação (1 ano)

24/2

Promulgação da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (135 anos) – a segunda constituição do país e primeira no sistema republicano de governo, marcando a transição da Monarquia para a República. Também estipulava em seu texto a mudança da capital para o Planalto Central

Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil

Nascimento do cantor e produtor paulista Sérgio Beneli Campelo, o Tony Campelo (90 anos)

Nascimento do ator português Ernestino Augusto Costa, o Costinha (135 anos)

25/2

Morte do jornalista, dramaturgo e escritor gaúcho Caio Fernando Abreu (30 anos)

26/2

O Ministério da Saúde confirma o primeiro caso oficial de covid-19, em 2020, marcando o início da pandemia no país

O astrônomo Emmanuel Liais descobre o Cometa Olinda, o primeiro cometa observado em solo brasileiro (1860)

Dia do Comediante – data não oficial celebrada no Brasil para homenagear os artistas do humor, profissionais que têm o dom de fazer rir e trazer alegria às pessoas

Napoleão Bonaparte foge da Ilha de Elba (1815)

Explosão, em 1993, de caminhão-bomba nas Torres Gémeas (EUA), antes dos ataques de 2001

27/2

Instituição do Plano Cruzado (40 anos)

Dia Nacional do Livro Didático

Nascimento da cantora paulista Mônica Salmaso (55 anos)

Morte do escritor gaúcho Moacyr Scliar (15 anos)

Nascimento do compositor, instrumentista e jornalista fluminense Ari Kerner Veiga de Castro (120 anos)

28/2

Dia Mundial das Doenças Raras

Criada a Província de São Paulo (205 anos)

Fim da Guerra do Golfo (35 anos)