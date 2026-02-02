Objetos comuns podem colocar a vida de pets em risco em casa

Choques elétricos, queimaduras internas e até risco de morte estão entre os acidentes domésticos mais comuns envolvendo animais de estimação e instalações elétricas. Fios desencapados, tomadas desprotegidas e carregadores de celular deixados ao alcance de cães e gatos são ameaças silenciosas que exigem atenção redobrada dos tutores.

De acordo com especialistas, filhotes e animais jovens estão entre os mais vulneráveis, já que tendem a roer objetos por curiosidade, troca de dentição ou tédio. Gatos, por sua vez, são atraídos por fios soltos e pendentes, que se assemelham a brinquedos.

Segundo a médica-veterinária Juliana Piza Conceição, do Nouvet Centro Veterinário 24h, acidentes elétricos podem causar danos severos mesmo quando não há sinais externos aparentes. “Muitas vezes o tutor não percebe a gravidade do choque elétrico, porque o animal não apresenta ferimentos visíveis. No entanto, as queimaduras podem ser internas, atingir a cavidade oral, os pulmões e até provocar alterações cardíacas que colocam a vida do pet em risco”, alerta.

Entre os objetos mais perigosos estão carregadores de celular conectados à tomada, extensões elétricas e fios finos, que são facilmente mordidos. “Qualquer fio energizado, ao ser mordido, pode causar queimaduras profundas na boca, língua e gengiva, além de edemas e dificuldade respiratória. Em casos mais graves, o choque pode ser fatal”, completa Juliana.

Além dos cuidados estruturais na casa, o comportamento do animal também deve ser levado em consideração. Para o adestrador e especialista em comportamento animal Fernando Lopes, muitos acidentes estão ligados à falta de estímulo adequado.

“Quando o animal não tem brinquedos apropriados ou atividades suficientes, ele busca alternativas para gastar energia e aliviar a ansiedade. Fios e carregadores acabam se tornando alvos fáceis, especialmente para filhotes”, explica.

O especialista destaca que a prevenção passa por mudanças simples na rotina. “Organizar os fios, usar protetores de tomada e oferecer brinquedos corretos para roer são atitudes fundamentais. Não é apenas uma questão de obediência, mas de segurança e bem-estar”, afirma Fernando.

O que fazer quando o cão ou gato levam um choque elétrico?

Veterinários reforçam que, em casos de choque elétrico em pets, a orientação é desligar imediatamente a fonte de energia antes de tocar no animal, mantê-lo aquecido e imóvel, limpar delicadamente a boca caso haja excesso de saliva e levá-lo com urgência a um atendimento veterinário 24 horas.

Mesmo que o pet aparente melhora, o socorro não deve ser adiado, já que choques elétricos podem provocar queimaduras internas, arritmias cardíacas e edema pulmonar horas após o acidente.