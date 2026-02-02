Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (01/02)
ALESSANDRO AMANCIO DEODATO, 60 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: SILVIO AMANCIO DEODATO e IVETE OGYBOWSKI DEODATO. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
ALTANIR RODOLFO COMAZZETTO, 83 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: WILMA MARIA KOHLRAUSCH COMAZZETTO. Filiação: VITOR ADELINO COMAZZETTO e AMELIA MADALOZO COMAZZETTO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
ANTONIO CARLOS PRADO CABRAL, 40 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Cônjuge: LUANA NEIS. Filiação: JOAO DE DEUS PERRONI CABRAL e JOANA CORREA PRADO. Sepultamento: CEMITERIO CATOLICO, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 01/02/2026.
ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: MECÂNICO AUTOMOTIVO. Cônjuge: LUCILA CADAN DE OLIVEIRA. Filiação: ADELINO MARTINS DE OLIVEIRA e THEREZINHA DE PAULA MARTINS. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
APARECIDA DE LOURDES PERES, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: FRANCISCO PERES. Filiação: JOAO GILBERTO DA SILVA e AURORA RODRIGUES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 01/02/2026.
ARARE MATTOS MACIEL, 79 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: LOURDES DENKWSKI MACIEL. Filiação: OZORIO PEREIRA MACIEL e IZALTINA MATTOS MACIEL. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE GUAMIRANGA/PR, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 01/02/2026.
DERLI ANTONIO NUNES, 88 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: JOSE ANTONIO NUNES e LAZARA VAZ NUNES. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
DIOGO CESAR RIBEIRO, 39 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: EVERSON JOSE RIBEIRO e ROSINELE SGODA DE SANTA RIBEIRO. Sepultamento: (ALMIRANTE TAMANDARÉ) PAROQUIAL COLONIA ANTONIO PRADO, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
DOMINGOS FIRMINO DE SOUZA, 91 ano(s). Profissão: MONITOR(A). Cônjuge: LEONOR SANDANIEL DE SOUZA. Filiação: ANTONIO DIAS DE SOUZA e CONCEICAO BORGES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 01/02/2026.
EUTHERPE PONTAROLI BILBAO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DILNEY BILBAO. Filiação: FAUSTO PONTAROLI e RACHEL IRENE PONTAROLI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
EVALDO ALVES MACIEL, 58 ano(s). Profissão: PROMOTOR(A) VENDAS. Cônjuge: CATARINA APARECIDA SCHROEDER MACIEL. Filiação: JOSE ALVES MACIEL e VANEIDE MARTINS MACIEL. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
GISELE MARIA KOWALSKI, 64 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: RUDNEY DAMAS ALONSO. Filiação: WLADIMIRO KOWALSKI e ALCINA KOWALSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
HARUMI NAKATA CASAGRANDE, 71 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: DIRCEU CASAGRANDE. Filiação: MITSUHIRO NAKATA e RITICO NAKATA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
ISAAC ALBUQUERQUE LIMA, 13 dia(s). Filiação: EDUARDO RAFAEL LIMA e MONICA ALBUQUERQUE DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
IVETTE MANN LIPIEC, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO LIPIEC. Filiação: JOSE MANN e JULIA MANN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
JONATAS DAVI DA COSTA OLIVEIRA, 20 ano(s). Filiação: MARCIO DE OLIVEIRA e JOELMA DA COSTA LARA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 31/01/2026.
JOSELIA ANDRADE GOMES FISTAROL, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ATILIO JORYS FISTAROL. Filiação: JOSE GOMES DE ARAUJO e ZELIA ANDRADE GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
KARINE GASPARIN, 32 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ADRIANE DO ROCIO GASPARIN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 17:45h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
MARIA CONCEICAO LARA RIBEIRO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOURIVAL FRANCISCO RIBEIRO. Filiação: ARISTIDES DE LARA e CATARINA FARIA DE LARA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
ODIMAR BODDENBERG, 59 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA BODDENBERG. Filiação: ADMAR BODDENBERG e MARIA JANDIRA BODDENBERG. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 01/02/2026.
OLIMPIO PAULO DA SILVA, 83 ano(s). Cônjuge: IZABEL DOS SANTOS SILVA. Filiação: SILVESTRE PAULO DA SILVA e MARIA JOANA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
PAULINA DE ASSIS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERGIO RENE DE ASSIS. Filiação: ELIAS PREPLOTSKY e ANA MELNECHENKO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
REGINA COELI SILVA FRANCA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DE DEUS FRANCA. Filiação: RUY GOMES DA SILVA e TEREZINHA REGO SILVA. Sepultamento: CEMITERIO SANTA IZABEL – BELEM/PR, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 01/02/2026.
RITA DE CASSIA MACENO PEREIRA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DOUGLAS IVAN PEREIRA FILHO. Filiação: PEDRO ALVES MACEDO e BENEDITA DELCI DA SILVA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
ROGERIO JOSE COLACO CARDOSO, 42 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: AFONSO COLACO CARDOSO e RENILDA MAZUR CARDOSO. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 31/01/2026.
SANTA LUCIA CARVALHO FLORINDO SIQUEIRA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM FLORINDO SIQUEIRA. Filiação: ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO e AMANDA ANTONIACOMI CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
TEREZINHA ZATTAR ELACHE, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NADIR ANTONIO ELACHE. Filiação: JOAO JOSE ZATTAR e ANGELINA BITTAR ZATTAR. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
VALDIR MANOEL DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: PROTETICO(A). Cônjuge: GENI GUGLIELMIN DA SILVA. Filiação: MANOEL LOPES DA SILVA e OLIVIA LEITE DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
VANICE TEREZINHA GARLET, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA. Filiação: VALDIR JOAO GARLET e NELSI MARIA GARLET. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
