Confronto entre Polícia e Suspeito Termina com Ubiratanense Morto em Juranda

Na noite do dia 21 de abril de 2025, por volta das 20 horas, a Polícia Militar do Paraná, através do 3º Comando Regional e do 11º Batalhão, atendeu uma ocorrência na zona rural de Juranda, nas proximidades da PR-472.

De acordo com uma denúncia, um homem estava sendo ameaçado de morte por outro indivíduo que viajava de Ubiratã para Juranda em uma motocicleta vermelha, com o propósito de entregar drogas e, posteriormente, ir ao distrito de Primavera para cometer um homicídio devido a uma dívida.

Diante das informações, os policiais intensificaram o patrulhamento na área para localizar o suspeito. Durante a ronda, a equipe avistou uma motocicleta com as características indicadas e deu ordem para que o condutor parasse. O homem, porém, ignorou a ordem, sacou uma arma de fogo e disparou contra os policiais.

Os agentes reagiram atirando e atingiram o suspeito, que cessou os disparos. Após garantir que não havia mais perigo para os policiais e pessoas próximas, a troca de tiros foi interrompida. A ambulância do SAMU foi acionada, mas ao chegar constatou o óbito do autor dos disparos.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados para proceder com os trâmites legais. A Polícia Militar mantém o compromisso de continuar as investigações e reforçar a segurança na região.

Até o fechamento desta matéria a identidade do homem não havia sido divulgada.

