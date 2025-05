Tribunal do Júri de Campina da Lagoa condena a 15 anos de prisão motorista que bateu em duas motocicletas durante “racha”, matando três pessoas de Ubiratã

Depois de mais de 20 horas ininterruptas de sessão, o Tribunal do Júri de Campina da Lagoa, no Centro Ocidental do estado, condenou a 15 anos de prisão e ao pagamento de 71 dias-multa um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná pela morte de três pessoas de Ubiratã – PR, morreram os jovens Luan, Bruno e Iderlando. O crime aconteceu na noite de 21 de dezembro de 2011, quando o réu praticava “racha” na Rodovia PR-239, nas imediações do Parque de Exposição de Campina da Lagoa.

Áudio da promotora de justiça Barbara Garla Stegmann

Conforme a denúncia, o réu, agora condenado, dirigia seu veículo Hyundai Sonata embriagado e em alta velocidade quando, na contramão, colidiu com duas motocicletas, cada uma com duas pessoas, causando a morte de três delas e ferimento na outra, que sobreviveu graças ao pronto atendimento médico. A pena considerou três homicídios simples consumados e um tentado, com dolo eventual.

Por conta de diversos motivos, inclusive 26 recursos apresentados pela defesa, decorreram 13 anos desde o crime até o julgamento.

O réu condenado teve a prisão decretada e já está detido para início do cumprimento da pena em regime fechado. O outro réu que teria participado do racha foi absolvido, e o Ministério Público deverá recorrer dessa decisão.

Processo 0000051-96.2012.8.16.0057