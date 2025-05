Homem é preso após tentativa de furto e ameaça em comércios no Centro de Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/DKH2ljxOnX8/?igsh=ejZhOXV6bzN5YmR2

Na manhã desta segunda-feira, 26 de maio de 2025, por volta das 11h, a equipe da Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência no Centro de Ubiratã, após relatos de tentativa de furto e ameaças em comércios locais.

Segundo informações do proprietário de uma farmácia, um homem vestido com camiseta verde escura, bermuda clara e usando uma touca balaclava (conhecida como “touca ninja”) entrou no estabelecimento, ameaçando os presentes e declarando ser bandido, com a intenção de furtar objetos que lhe interessassem. O proprietário enfrentou o suspeito, que então deixou o local sem levar nenhum produto.

Durante o patrulhamento na região central, a equipe foi abordada por uma funcionária de outro comércio, que relatou ter sido vítima de furto por um indivíduo com capuz, camiseta escura e bermuda clara. O suspeito teria tomado uma tesoura do estabelecimento e fugido.

Com base nas descrições, os policiais localizaram um homem em frente ao Banco do Brasil cujas características batiam com as repassadas pelas vítimas. Durante a abordagem, foi encontrada embaixo da camiseta do indivíduo uma touca balaclava, além de uma bolsinha contendo a tesoura e três suplementos alimentares da marca INTT, produtos furtados do segundo comércio.

Diante dos fatos, o homem, de 40 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com os objetos apreendidos, à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais e esclarecimentos.

A Polícia Militar reforça o compromisso com a segurança da população e pede que qualquer suspeita ou ocorrência seja comunicada imediatamente pelo número de emergência.

