Corinthians dá vexame e sai da Sul-Americana

Você já teve aquele dia em que tudo deu errado? Pois é, foi exatamente assim que o Corinthians se sentiu na Copa Sul-Americana. Eles foram eliminados após uma derrota de 1 a 0 para o Huracán. O gol da vitória saiu logo no começo do segundo tempo e deixou os corinthianos se perguntando: “O que fizemos de errado?”. Neste artigo, vamos rir (ou chorar) juntos sobre como essa eliminação foi descrita como vexatória e o que vem por aí para o time. Prepare-se, porque a saga do Corinthians continua!

Corinthians Perde e Vive Drama na Sula

Ah, o Corinthians! O time que sempre nos promete emoções, mas às vezes nos entrega um drama digno de novela. Na última noite, o Timão se despediu da Copa Sul-Americana de uma forma que nem o pior dos roteiristas poderia imaginar. Eles perderam para o Huracán por 1 a 0 e, para completar o vexame, ainda contaram com uma ajuda inesperada dos colombianos, que decidiram marcar um gol nos segundos finais do outro jogo do grupo. O que foi isso, minha gente?

O Jogo e o Vexame

O confronto rolou no Estádio El Palacio, em Buenos Aires, e foi um verdadeiro festival de emoções… ou de falta delas, dependendo do seu ponto de vista. O gol da vitória argentina foi marcado por Franco Watson logo no início do segundo tempo. E, olha, o goleiro Hugo Souza não ajudou muito, aceitando a finalização que foi para o canto onde ele já estava posicionado. O que será que ele estava pensando? “Ah, vou dar uma chance para eles hoje”?

Lances Importantes do Jogo

Aqui estão alguns dos lances que fizeram a torcida do Corinthians puxar os cabelos:

Lance Descrição Gol do Huracán Franco Watson, 1′ do 2º tempo. Um belo gol para começar o drama. Defesa de Hugo Souza Após um cruzamento, ele caiu no canto direito e agarrou uma finalização sem muita força. Chute de Martínez A melhor chance do Timão antes do intervalo, mas a bola foi para as nuvens. Falta de Garro Cobrança bem colocada, mas o goleiro Meza voou e evitou um golaço.

O Drama do Grupo C

Agora, se você achou que a coisa ia melhorar, se enganou! O Corinthians estava se classificando graças à vitória do Racing sobre o América de Cali. Mas, como se a vida fosse uma comédia romântica cheia de reviravoltas, um gol dos colombianos nos últimos segundos mudou tudo! O Timão acabou em terceiro lugar, com oito pontos, mesma pontuação do América, mas perdeu no confronto direto. E lá se foi a esperança de avançar para os playoffs.

Classificação Final – Grupo C 1º: Huracán – 14 pontos 2º: América de Cali – 8 pontos 3º: Corinthians – 8 pontos

O Que Vem a Seguir?

Após essa eliminação vexatória — e sim, foi a segunda do ano, já que no início da temporada o Corinthians também caiu para o Barcelona de Guayaquil na pré-Libertadores — o Timão vai tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, eles enfrentam o Vitória na Neo Química Arena, às 18h30. Será que eles vão conseguir se redimir ou vão continuar a nos dar mais motivos para rir (ou chorar)?

Conclusão

E aí, você já está com o coração na mão, ou rindo da desgraça alheia? O Corinthians nos proporcionou uma verdadeira montanha-russa de emoções, e a eliminação na Copa Sul-Americana foi só mais um capítulo desse drama que parece não ter fim. Agora, com a cabeça erguida (ou pelo menos tentando), o Timão se prepara para o próximo desafio contra o Vitória. Será que eles vão conseguir dar a volta por cima ou vão continuar fazendo a gente rir (ou chorar) com suas trapalhadas?

Fique ligado, porque a saga do Corinthians promete ainda mais reviravoltas! E não esqueça, se você quer mais histórias como essa, passe lá no nosso site em Ubirata Online. A gente se vê por lá!

Perguntas frequentes

O que aconteceu com o Corinthians na Sul-Americana?

O Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana após perder para o Huracán por 1 a 0.

Quem marcou o gol da vitória para o Huracán?

Franco Watson marcou o gol da vitória logo no início do segundo tempo.

Como ficou a situação do Corinthians no grupo?

O Corinthians terminou em terceiro lugar, com 8 pontos, empatado com o América, mas perdeu no confronto direto.

Quais foram as principais falhas do Corinthians na partida?

O time teve dificuldades para criar chances e só fez duas finalizações certas em 13 tentativas.

Qual é o próximo desafio do Corinthians após a eliminação?

O Corinthians se prepara para enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro na Neo Química Arena.