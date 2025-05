Palmeiras dá show e Paulinho brilha em campo

Ouça este artigo

Você já ouviu falar de um time que arrasa tanto em campo que dá vontade de contratar até um personal trainer só para acompanhar? Pois é, o Palmeiras fez isso no Allianz Parque! Eles golearam o Sporting Cristal por 6 a 0 e continuam sendo o único time perfeito na fase de grupos da Copa Libertadores. Prepare-se para uma montanha-russa de emoções, com gols de craques como Estêvão, Flaco López e do novato Paulinho. Então, a pipoca já está pronta? Vamos lá, porque a festa no campo foi de tirar o chapéu!

Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 6 a 0 no Allianz Parque.

O time é o único com vitórias em todos os jogos da fase de grupos da Libertadores.

Paulinho fez seu primeiro gol pelo Palmeiras na partida.

Estêvão marcou o primeiro gol e se despediu do Allianz com emoção.

Público presente foi de 40.570 torcedores.

Paulinho Desencanta e Palmeiras Passeia na Libertadores

Ah, meu amigo! Se você não estava assistindo ao jogo do Palmeiras contra o Sporting Cristal, perdeu um espetáculo de futebol! O Verdão meteu 6 a 0 no time peruano, e Paulinho, oh, Paulinho! Ele finalmente desencantou! Vamos dar uma olhada nesse passeio palmeirense que deixou os torcedores mais felizes do que criança em loja de doce.

Palmeiras Passeia no 1º Tempo

O Allianz Parque estava lotado! Com 40.570 torcedores vibrando, o Palmeiras começou o jogo como se estivesse em um passeio no parque, e não em um jogo de Libertadores. Eles dominaram completamente a primeira etapa com 16 finalizações! Enquanto o Sporting Cristal fez apenas três chutes, e só um deles foi no gol. O goleiro Marcelo Lomba poderia ter ido tomar um café, porque não foi muito acionado.

Gols de Estêvão e Flaco López

O primeiro gol veio dos pés de Estêvão, que fez sua despedida no Allianz Parque com um golaço. Ele recebeu um lançamento perfeito, cortou um zagueiro e mandou a bola para o fundo da rede. Um gol digno de filme!

Depois, foi a vez de Flaco López brilhar, fazendo dois gols, um mais bonito que o outro! O primeiro foi uma cavadinha que deixou o goleiro Enríquez sem reação. O segundo foi um toque sutil após um cruzamento açucarado. O homem estava inspirado!

O Show Continuou no 2º Tempo

No segundo tempo, Abel Ferreira fez algumas mudanças, mas o Palmeiras não parou. Raphael Veiga marcou um golaço de falta e, adivinha quem apareceu para marcar o quinto? Sim, Paulinho! Ele tabelou com Allan e, mesmo sem ângulo, conseguiu colocar a bola para dentro. Finalmente, Paulinho desencantou!

E para fechar a conta, Facundo Torres subiu mais alto que a defesa e fez o sexto gol. O Palmeiras estava em uma noite mágica!

Ficha Técnica do Jogo

Aqui está um resumo do que rolou na partida:

Data 28 de maio, 2025 Horário 21h30 (de Brasília) Competição 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores Local Allianz Parque, São Paulo (SP) Público 40.570 Renda R$ 2.185.569,35 Gols Estêvão, Flaco López (2), Raphael Veiga, Paulinho, Facundo Torres

Cartões Amarelos

Jogador Time Flaco López Palmeiras Allan Palmeiras Cabellos Sporting Cristal Pósito Sporting Cristal Távara Sporting Cristal

Conclusão

E aí, meu caro torcedor! Se você não estava na festa do Allianz Parque, pode ter certeza de que perdeu uma verdadeira aula de futebol! O Palmeiras não só goleou, mas fez isso com um estilo que deixou todos de queixo caído. Com gols de craques e a emoção da despedida do Estêvão, foi um espetáculo que valeu cada segundo. Agora, é hora de colocar a pipoca pra estourar de novo e acompanhar o que vem pela frente. Afinal, quem não quer ver esse verdão arrasando na Libertadores? Se você gostou desse desfile de goleadas, não deixe de conferir mais sobre a campanha do Palmeiras na Libertadores. Até a próxima, e que venham mais vitórias!

Perguntas frequentes

Qual foi o resultado do jogo entre Palmeiras e Sporting Cristal?

O Palmeiras venceu por 6 a 0!

Quem se destacou na partida?

Paulinho brilhou ao marcar seu primeiro gol pelo Palmeiras.

Quantos gols o Palmeiras marcou no primeiro tempo?

O Palmeiras fez 4 gols no primeiro tempo.

Quantos torcedores assistiram ao jogo?

O jogo teve a presença de 40.570 torcedores.

Qual foi a despedida emocionante da partida?

Estêvão se despediu com um belo gol, emocionando a torcida.