O Atlético-MG inicia, nesta quinta-feira, a disputa nas oitavas de final da Sul-Americana. Encara o Godoy Cruz-ARG às 19h (de Brasília), na Arena MRV, no jogo de ida. O técnico Cuca contará com o retorno de titulares que não atuaram no empate por 1 a 1 com o Vasco, pelo Brasileiro, no último domingo. Além disso, os três reforços anunciados, durante a janela, foram inscritos na Sul-Americana.
Cuca tem volta de titulares e ganha três novas opções
