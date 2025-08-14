Alianza FC e Managua FC se enfrentam hoje, 13 de agosto de 2025, às 23h (horário de Brasília), pela terceira rodada do Grupo A da Copa Centro-Americana da Concacaf 2025. O jogo acontece no Estádio Mágico González, em San Salvador, El Salvador, com transmissão ao vivo pela Disney+. A partida marca o primeiro confronto oficial entre as equipes em competições da Concacaf, prometendo um duelo equilibrado. O Alianza busca manter sua invencibilidade após um empate sem gols contra o Antigua GFC, enquanto o Managua tenta se recuperar de duas derrotas consecutivas. A expectativa é de um jogo disputado, com o time salvadorenho levando vantagem pelo fator casa e histórico contra clubes nicaraguenses.

A Copa Centro-Americana da Concacaf é um torneio regional que classifica os melhores clubes para a Copa de Campeones da Concacaf 2026. O confronto desta noite é decisivo para as pretensões de ambas as equipes no Grupo A.

Local: Estádio Mágico González, San Salvador, El Salvador

Horário: 23h (horário de Brasília)

Transmissão: Disney+

Árbitro: Não divulgado até o momento

Detalhes do confronto

O Alianza FC, treinado por Eduardo Lara, entra em campo com a força de sua torcida e um retrospecto sólido contra equipes da Nicarágua. Nos últimos seis jogos em competições locais, o time salvadorenho conquistou três vitórias e três empates, sem derrotas. Já o Managua FC, sob o comando de José Valladares, enfrenta dificuldades na competição, com duas derrotas em dois jogos disputados. A equipe nicaraguense precisa de um resultado positivo para manter viva a esperança de classificação.

O Estádio Mágico González, com capacidade para cerca de 35 mil pessoas, é um dos principais palcos do futebol salvadorenho. A atmosfera promete ser vibrante, com a torcida do Alianza empurrando o time. A previsão do tempo para San Salvador hoje indica uma noite quente, com temperaturas entre 22°C e 26°C, sem previsão de chuva, favorecendo um jogo dinâmico.

Escalações prováveis

As escalações para o jogo ainda não foram oficialmente confirmadas, mas baseadas nos últimos jogos das equipes, as formações prováveis são:

Alianza FC : Mario González; Bryan Tamacas, Henry Romero, Iván Mancía, Alexis Renderos; Narciso Orellana, Marvin Monterroza, Óscar Rodríguez; Emerson Mauricio, Michell Mercado, Rodolfo Zelaya.

: Mario González; Bryan Tamacas, Henry Romero, Iván Mancía, Alexis Renderos; Narciso Orellana, Marvin Monterroza, Óscar Rodríguez; Emerson Mauricio, Michell Mercado, Rodolfo Zelaya. Managua FC: Erick Téllez; Kevin Serapio, Juan Martínez, Norlan Cuadra, Wesner De Trinidad; Ezequiel Ugalde, William López, Pablo Gállego; Nahúm Peralta, Lucas Dos Santos, Luis Ibarra.

O Alianza deve apostar em Rodolfo Zelaya, experiente atacante e artilheiro da equipe, enquanto o Managua confia em Lucas Dos Santos para liderar o ataque. As escalações refletem as formações utilizadas nos últimos jogos, com ajustes táticos para o confronto de hoje.

Onde assistir ao vivo

A partida entre Alianza FC e Managua FC será transmitida exclusivamente pela Disney+ no Brasil, com início às 23h (horário de Brasília). A plataforma de streaming oferece cobertura completa da Copa Centro-Americana da Concacaf 2025, com narração e comentários em português. Para assistir, é necessário ter uma assinatura ativa do serviço. Além disso, sites como Sofascore e LiveScore oferecem atualizações em tempo real do placar e estatísticas detalhadas, como posse de bola e chutes a gol, para quem deseja acompanhar os lances minuto a minuto.

Histórico e retrospecto

Este será o primeiro encontro oficial entre Alianza FC e Managua FC em competições da Concacaf, o que adiciona um elemento de imprevisibilidade ao jogo. O Alianza tem um histórico favorável contra clubes nicaraguenses, com cinco vitórias e uma derrota em seis confrontos internacionais. A única derrota ocorreu em 1967, contra o Flor de Caña, mas o Alianza venceu a série com um placar agregado de 10 a 3.

Por outro lado, o Managua FC enfrentou apenas um clube salvadorenho em competições oficiais, empatando em 1 a 1 com o FAS na Liga Concacaf de 2020, avançando nos pênaltis. Os números mostram:

Alianza FC contra times da Nicarágua : 5 vitórias, 1 derrota

: 5 vitórias, 1 derrota Managua FC contra times de El Salvador : 1 empate (vitória nos pênaltis)

: 1 empate (vitória nos pênaltis) Último confronto relevante: Managua 1 x 1 FAS (2020, Liga Concacaf)

Resultados recentes das equipes

O desempenho recente das equipes dá pistas sobre o que esperar do confronto. O Alianza FC tem mostrado consistência, com resultados sólidos na Primera División de El Salvador e na Copa Centro-Americana. Já o Managua FC enfrenta um momento instável, com dificuldades para converter chances em gols.

Últimos cinco jogos do Alianza FC : 3 a 3 vs. CD Luis Angel Firpo (26/07/2025) 2 a 1 vs. CD Cacahuatique (23/07/2025) 0 a 0 vs. Fundación Formado Un Atleta (19/07/2025) 0 a 0 vs. CD Municipal Limeño (24/05/2025) 2 a 0 vs. CD Fuerte San Francisco Morazán (18/05/2025)

: Últimos cinco jogos do Managua FC : 1 a 4 vs. Antigua GFC (29/07/2025) 1 a 1 vs. Rancho Santana FC (25/07/2025) 0 a 1 vs. HYH Sebaco FC (22/07/2025) 4 a 2 vs. Art Municipal Jalapa (17/07/2025) 2 a 0 vs. Real Estelí FC (17/05/2025)

:

Artilheiros e destaques

O Alianza FC conta com Rodolfo Zelaya como principal referência ofensiva. O atacante de 37 anos já marcou em jogos recentes e é conhecido por sua precisão em cobranças de falta. No Managua FC, Lucas Dos Santos é o nome a ser observado, com dois gols na temporada doméstica.

Artilheiros do Alianza FC : Rodolfo Zelaya (3 gols na temporada), Emerson Mauricio (2 gols)

: Rodolfo Zelaya (3 gols na temporada), Emerson Mauricio (2 gols) Artilheiros do Managua FC : Lucas Dos Santos (2 gols), Nahúm Peralta (1 gol)

: Lucas Dos Santos (2 gols), Nahúm Peralta (1 gol) Destaque tático: Narciso Orellana (Alianza) pelo controle do meio-campo; Pablo Gállego (Managua) pela criatividade

Ingressos e experiência no estádio

Os ingressos para o jogo estão disponíveis no site oficial do Alianza FC e em pontos de venda físicos em San Salvador. Os preços variam entre US$5 (arquibancada) e US$20 (cadeiras numeradas). A expectativa é de um público de cerca de 20 mil torcedores, considerando a importância do jogo e a popularidade do Alianza em El Salvador.

Preços dos ingressos : Arquibancada geral: US$5 Setor intermediário: US$10 Cadeiras numeradas: US$20

: Dicas para torcedores: Chegar com antecedência devido à revista de segurança; levar protetor solar para o calor da noite.

Palpite para o jogo

O Alianza FC é favorito para a partida, apoiado pelo bom momento, a força da torcida e o histórico positivo contra equipes nicaraguenses. O Managua FC, apesar do talento individual, enfrenta dificuldades táticas e deve priorizar a defesa para evitar uma nova derrota. Um placar de 2 a 0 para o Alianza é uma previsão realista, com gols prováveis de Zelaya ou Mauricio. No entanto, o Managua pode surpreender em contra-ataques, especialmente com Lucas Dos Santos.

Curiosidades sobre o confronto

O jogo traz alguns fatos interessantes que aumentam a expectativa para o duelo. A Copa Centro-Americana da Concacaf é uma competição recente, mas já se consolidou como um palco importante para clubes da região.

Este é o primeiro confronto entre Alianza e Managua em torneios oficiais.

O Estádio Mágico González é nomeado em homenagem ao maior jogador da história de El Salvador.

O Alianza FC foi campeão da Concacaf em 1967, único título de um clube salvadorenho na competição.

O Managua FC tem apostado em jogadores jovens, com média de idade de 24 anos no elenco.

Arbitragem e detalhes técnicos

A arbitragem para o jogo ainda não foi oficialmente anunciada pela Concacaf, mas espera-se um quarteto experiente, possivelmente de Honduras ou Costa Rica, considerando a prática da confederação em escalar árbitros de países neutros. O VAR não será utilizado nesta fase da competição, o que pode gerar debates em lances polêmicos.

O campo do Estádio Mágico González está em boas condições, com gramado renovado recentemente. A iluminação do estádio também foi modernizada, garantindo boa visibilidade para jogadores e torcedores.