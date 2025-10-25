Este sábado 25 de octubre, el Club Deportes Iquique enfrenta a Huachipato por la fecha 25 de la Liga de Primera Itaú 2025. El partido se disputará, a las 17:30 horas, en el Estadio Huachipato-CAP Acero de la comuna de Talcahuano, región del Biobío.
Para esta ocasión los dirigidos por Rodrigo Guerrero y Manuel Villalobos llegan con una derrota ante O’Higgins, mientras que los locales vienen de caer ante Unión Española en la fecha anterior de la competencia nacional.
Los “Dragones Celestes” se encuentran en el último puesto de la tabla de posiciones sumando 14 puntos, mientras que Huachipato está en el noveno lugar con 30 unidades.
Además, el club nortino contará con la baja del jugador César González, quien fue suspendido con un partido por acumulación de tarjetas amarillas.
Con este panorama, Deportes Iquique enfrentará a Huachipato por la fecha 25 de la competencia de primera división. El encuentro se disputará, a las 17:30 horas, en el Estadio Huachipato-CAP Acero.
Además, será transmitido por el programa Minuto Final de Radio Paulina en sus redes sociales y por la señal FM 89.3 de Iquique. No te pierdas todas las novedades del partido en vivo en el minuto a minuto.
Lee también: