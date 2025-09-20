La jornada del sábado en Colombia continúa con el partido en Villavicencio entre Llaneros y Águilas Doradas, un duelo disparejo desde la expectativa previa, pues los locales están dentro de los ocho y los antioqueños son los últimos de la tabla.
El equipo de José Luis García viene de igualar sin goles en el Hernán Ramírez Villegas ante Pereira para mantenerse sexto en las posiciones y buscando tres puntos en esta fecha que lo ratifiquen, mientras que los ‘dorados’ que dirige Carlos López vienen de un empate a uno ante Envigado y de aplazar el juego de la fecha anterior ante Independiente Medellín.
¿Dónde ver el partido de Llaneros vs Águilas en vivo?
El duelo cuenta con una única señal. Te presentamos el canal:
|País
|Señal
|Colombia
|Win+ Fútbol
Horarios del Llaneros vs Águilas
- Argentina, Uruguay, Paraguay: 18:10
- Chile, Bolivia, Venezuela: 17:10
- Perú, Colombia, Ecuador: 16:10
- México: 15:10
Detalles del partido
- Partido: Llaneros vs Águilas
- Fecha: sábado, 20 de septiembre de 2025
- Lugar: Estadio Bello Horizonte
- Capacidad del estadio: 18.000 espectadores
