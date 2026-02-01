El Getafe de Pepe Bordalás recibe al Celta de Vigo en el Estadio Coliseum por la jornada 22 de LaLiga 2025/26. El conjunto azulón busca hacerse fuerte en casa con el olfato goleador de Borja Mayoral para alejarse de los puestos de peligro. En tanto, los gallegos, comandados por el eterno Iago Aspas, intentarán recuperar terreno tras su última caída y mantenerse en la pelea por la zona media-alta de la clasificación.
Canales de transmisión para ver Getafe vs Celta
Si quieres seguir el minuto a minuto de este emocionante duelo, te presentamos las opciones disponibles para seguir los partidos hoy desde cualquier lugar de Latinoamérica y España. La cobertura incluye señales de televisión tradicional y las plataformas de streaming más importantes del mercado.
|País
|Televisión (TV)
|Plataforma Digital / Streaming
|Argentina
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|Sky Sports
|Sky+
|Colombia
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|ESPN
|Disney+ Premium
|España
|Movistar LaLiga
|Movistar Plus+
|EE.UU.
|ESPN Deportes
|ESPN+
Horarios del partido en Latinoamérica y España
El encuentro se disputará este domingo 1 de febrero de 2026. Los horarios de inicio según cada país son los siguientes:
- México: 11:30 horas
- Colombia, Perú y Ecuador: 12:30 horas
- Bolivia y Venezuela: 13:30 horas
- Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 14:30 horas
- España: 18:30 horas
Detalles del partido
- Fecha: Domingo, 1 de febrero de 2026
- Estadio: Estadio Coliseum (Getafe, España)
- Capacidad: 17,393 espectadores
- Competición: LaLiga EA Sports – Jornada 22