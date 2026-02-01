Barça - Sevilla: resultado, goles y resumen

Ahora, Clásico en la Copa
Real Madrid-Barça, el próximo jueves 5 de febrero (21 horas) en el Estadio Alfredo di Stéfano en los cuartos de final de la Copa de la Reina a partido único
Las goleadoras
Kika Nazareth (2), Sydney y Salma han logrado los goles del Barça y Cerrato, el del Sevilla
98′ ¡¡¡Se acabó!!! ¡4-1 ha ganado el Barça al Sevilla!
El equipo de Pere Romeu sigue mandando en la Liga F con diez puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que hoy ganó 2-4 al Deportivo
95′ Pisotón de Alice a Esmee Brugts
Entra la asistencia médica tras un incidente fortuito, pero doloroso. Puede seguir finalmente
94′ ¡Rozando Kika el hat trick!
La buscó Alexia otra vez con un gran pase, pero Iris Arnáiz echó una mano a Sullastres a tiempo
92′ Alba Cerrato evita el remate de Salma
Buen final de partido de la joven jugadora del Sevilla, que ha pasado de marcar el 4-1 a evitar el 5-1 con dos acciones de velocidad y de astucia ofensiva y defensiva
90′ Siete minutos de tiempo añadido
4-1 gana el Barça, pero las revisiones de los goles han sido eternas un partido más
85′ ¡¡Gol del Sevilla!! ¡Marca Alba Cerrato con calidad!
Gran pase en profundidad de Andrea Álvarez, arranca en posición correcta y supera a Cata Coll con un toque de calidad. Sólo ha encajado cinco goles el Barça en esta Liga F
84′ ¡Busca Sydney el doblete!
Disparo desde la frontal que se va alto
82′ Choque de Raquel con Sydney
Entran las asistencias porque se han hecho daño las dos jugadoras de forma fortuita. Podrán seguir jugando, afortunadamente
79′ ¡Atrapa Sullastres el remate de Alexia!
Parada de reflejos porque el disparo de la capitana, con el brazalete desde su entrada, era a bocajarro
78′ Últimos cambios del Sevilla y del partido
Alice Marqués y Julia Torres entran por Alicia y Débora García
75′ Tenía ganas de Kika de brillar tras su sanción en la final de la Supercopa
Se perdió un partido en el que todas querían participar por su rigurosa expulsión en la semifinal ante el Athletic. Hoy se está quitandola espina con su doblete
73′ ¡¡¡¡Goool del Barça!!! ¡4-0 y doblete de Kika!
Golazo de Kika Nazareth y doblete. Rompe al espacio por dentro, controla un gran pase de Alexia y remata con la zurda con calidad, potencia y colocación
71′ Tercer cambio en el Sevilla
Andrea Álvarez entra por Fatou Kanteh
71′ Dos cambios más en el Barça
Entran Esmee Brugts y Vicky López y se van Carla Julià y Caroline Graham
70′ Se le va largo un control a Salma en buena posición
Si llega a parar mejor el balón, era ocasión de gol
67′ ¡¡¡Goool del Barça!!! ¡Salma marca el 3-0!
Buen recorte en el área tras un rechace defensivo a centro de Alexia y la aragonesa marca con la pierna izquierda. Pide una revisión el Sevilla por una mano previa de no se sabe quién porque en las imágenes no se aprecia nada raro y el gol sube al marcador
62′ Triple cambio en el Barça: vuelve Laia
Entran Patri Guijarro, Alexia Putellas y Laia Aleixandri, que reaparece, y se van Clara Serrajordi, Ewa Pajor e Irene Paredes
61′ Doble cambio en el Sevilla
Gemma y Chantal Hagel entran por Rosa Márquez y Milla Cortés
60′ ¡Al poste el lanzamiento de falta de Salma!
Se pidió el lanzamiento desde la frontal, en posición de zurda. Disparo ajustado al poste que Sullastres desvía lo justo para que se estrelle el esférico en el poste
58′ Le sale floja una rosca a Clara Serrajordi
Buena intención, pero no sorprende a Esther Sullastres, bien colocada
57′ ¡Se anima el partido! ¡Otra ocasión de Kanteh!
Gana la espalda a Torrejón tras un centro larteral, Paredes la habilita y no estém en fuera de juego, buen controla y remata con la zurda. Ahora le falta potencia, pero sí va colocado. Y Cata atrapa con una buena estirada
54′ ¡Perdona Pajor al rematar… con la nariz!
Otra gran acción personal de Graham y su centro medido al área pequeña lo cabecea Pajor a placer, pero no impacta con la frente y lo hace con la nariz. El balón va manso a las manos de Sullastres y la polaca se duele de la nariz
52′ ¡Desvía Cata el disparo de Fatou Kanteh en el mano a mano!
Buena contra del Sevilla, con pase a la banda de Cortés y balón al espacio posterior. Kanteh rompe el fuera de juego y se va sola ante Cata, pero lanza a sus manos, potente, pero sin colocación
49′ ¡Cabezazo de Carla Julià que se va fuera!
Gran jugada y mejor centro de Caroline Graham, pero la lateral zurda midió mal el salto y no llegó a impactar con el balón como quería. Con todo, no se fue lejos del poste
48′ Lo intenta Salma
Dos veces se ha movido bien en la frontal del área, pero no ha podido armar la zurda en un bosque de piernas
46′ ¡Comienza la segunda parte!
Ya tiene el balón el Barça y domina en campo contrario a un Sevilla encerrado
La asistencia
Gran entrada en el Estadi Johan Cruyff: 5.089 espectadores
FINAL DEL PRIMER TIEMPO
Victoria parcial del FC Barcelona por 2-0 gracias a los goles de Kika Nazareth y Sydney Schertenleib.
CÓRNER PARA EL SEVILLA
47′ Acción de Cerrato y Aïcha cubre bien y la manda a córner.
SE AÑADIRÁN TRES MINUTOS
45′ La colegiada da tres minutos de tiempo adicional.
CÓRNER PARA EL BARÇA
44′ Tira Salma y despeja la zaga visitante.
AMARILLA PARA ROSA MÁRQUEZ
41′ Por agarrar de forma continuada cuando Graham trataba de avanzar con el balón.
BUSCA EL TERCERO EL BARÇA
37′ Centro de Carla desde la izquierda y para sin problemas la meta Sullastres.
GOOOOOL DEL BARÇA. GOOOOOL DE SYDNEY
31′ Le cae un balón muerto en la frontal a la suiza y conecta un potente disparo con la zurda que toca en una defensa y acaba entrando.
AL LARGUERO IRIS
28′ Disparo lejano de la ’16’ de Sevilla que no entra por muy poco. La madera ha repelido el disparo.
GOOOOOL DEL BARÇA. GOOOOL DE KIKA
24′ Golazo sin querer de la portuguesa. Le cayó el balón muerto en un extremo del área, tocando a la línea de fondo y, de espaldas a la portería, tiró lo que parecía un centro para acabar entrando a gol.
Y OTRA MÁS
21′ Falta clara de Raquel sobre Kika y la colegiada deja seguir.
LA ÁRBITRA COMIENZA A DESESPERAR
20′ Otra falta que piden las azulgrana y que Melissa López Osorio no señala.
ATENTA CATA
17′ El Sevilla ha lanzado un balón largo a la suerte de Fatou pero sale bien Cata para cortar el peligro, si es que había algo de peligro.
CÓRNER PARA EL BARÇA
11′ Jugada de peligro de las locales que acaba en saque de esquina. Lo lanza Salma y lo despeja la zaga visitante.
FALTA EN ZONA DE TRES CUARTOS
7′ La cuelga Salma pero se le va larga. Piden falta las azulgrana. Y ya van un par que no señala la colegiada.
CENTRO DE SALMA
5′ La cuelga la aragonesa desde la izquierda pero Graham no llega para rematar bien.
CONTROLA EL BARÇA
2′ Las futbolistas locales, instaladas como es habitual en campo contrario.
COMIENZA EL PARTIDO
1′ Arranca el choque entre el Barça y el Sevilla.
Las jugadoras ofrecen a la afición el título de la Supercopa conquistado en Castellón.
El directivo responsable del femenino, Xavi Puig, entrega una camiseta con motivo de los 200 partidos con el Barça a Claudia Pina.
Saltan al terreno de juego las jugadoras de los dos equipos. Suena el himno del FC Barcelona.
Las jugadoras de Barça y Sevilla ya están ultimando los ejercicios de calentamiento sobre el césped del Estadi Johan Cruyff y en breve se retirarán al túnel de vestuarios para recibir las últimas instrucciones antes del inicio del partido.
¡ONCE DEL SEVILLA!
Como suplentes esperarán su turno: Cheza (p), Andrea, Wifi, Gemma, Chantal, Alice, Alba López, Julia Torres y Barrios.
¡ONCE DEL BARÇA!
En el banquillo estarán: Gemma Font (p), Laia Aleixandri, Pina, Alexia, Patri, Vicky López, Ona Batlle, Brugts y Fenger.
Un descanso seguro es el de Mapi León, que en el entrenamiento de ayer sufrió un golpe en el tobillo. Se le hicieron pruebas y hoy se conocerá el alcance de la lesión. Se suma, ya sea por precaución por obligación, a las bajas de Aitana Bonmatí. Kika Nazareth vuelve tras cumplir un partido de sanción en la final de la Supercopa.
Cara y cruz en la enfermería del Barça femenino. La noticia positiva del domingo es el alta médica recibida por Laia Aleixandri después de haber permanecido tres semanas de baja por una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, tal como se diagnosticó. La central catalana, que rayó a gran nivel ejerciendo de mediocentro cuando estuvo lesionada Patri Guijarro, se perdió la Supercopa española ganada por sus compañeras y esta tarde (16.30 h./DAZN y Ellas Vamos) podrá reaparecer en el Estadi Johan Cruyff ante el Sevilla en partido de la 18ª jornada de la Liga F Moeve.
“Estoy contento por la Supercopa, jugamos muy bien los dos partidos, espero que la gente que tuvo menos minutos pueda jugar ante el Sevilla porque el grado de confianza que me da el equipo es máximo juegue quien juegue”, avanzó Pere Romeu.
En medio, hoy domingo (16.30 h., Movistar +, DAZN), el Barça-Sevilla de la 18ª jornada de la Liga F en el Estadi Johan Cruyff con rotaciones aseguradas, según confirmó Pere Romeu. El líder destacado recibe al sexto clasificado, un equipo peligroso.
Tras conquistar la Supercopa de España en Castellón derrotando en la final al Real Madrid (2-0), el Barça femenino ya tiene en mente otro Clásico con un título en juego, el del próximo jueves 5 de febrero (21 horas) en el Estadio Alfredo di Stéfano en los cuartos de final de la Copa de la Reina a partido único.
Muy buenas tardes y bienvenidos al directo del Barça-Sevilla de la Liga F.
