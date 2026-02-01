Barça - Sevilla: resultado, goles y resumen




Ahora, Clásico en la Copa

Real Madrid-Barça, el próximo jueves 5 de febrero (21 horas) en el Estadio Alfredo di Stéfano en los cuartos de final de la Copa de la Reina a partido único

 

Las goleadoras

Kika Nazareth (2), Sydney y Salma han logrado los goles del Barça y Cerrato, el del Sevilla

 

98′ ¡¡¡Se acabó!!! ¡4-1 ha ganado el Barça al Sevilla!

El equipo de Pere Romeu sigue mandando en la Liga F con diez puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que hoy ganó 2-4 al Deportivo

 

95′ Pisotón de Alice a Esmee Brugts

Entra la asistencia médica tras un incidente fortuito, pero doloroso. Puede seguir finalmente

94′ ¡Rozando Kika el hat trick!

La buscó Alexia otra vez con un gran pase, pero Iris Arnáiz echó una mano a Sullastres a tiempo

 

92′ Alba Cerrato evita el remate de Salma

Buen final de partido de la joven jugadora del Sevilla, que ha pasado de marcar el 4-1 a evitar el 5-1 con dos acciones de velocidad y de astucia ofensiva y defensiva

 

90′ Siete minutos de tiempo añadido

4-1 gana el Barça, pero las revisiones de los goles han sido eternas un partido más

 

85′ ¡¡Gol del Sevilla!! ¡Marca Alba Cerrato con calidad!

Gran pase en profundidad de Andrea Álvarez, arranca en posición correcta y supera a Cata Coll con un toque de calidad. Sólo ha encajado cinco goles el Barça en esta Liga F

 

84′ ¡Busca Sydney el doblete!

Disparo desde la frontal que se va alto

 

82′ Choque de Raquel con Sydney

Entran las asistencias porque se han hecho daño las dos jugadoras de forma fortuita. Podrán seguir jugando, afortunadamente

 

79′ ¡Atrapa Sullastres el remate de Alexia!

Parada de reflejos porque el disparo de la capitana, con el brazalete desde su entrada, era a bocajarro

 

78′ Últimos cambios del Sevilla y del partido

Alice Marqués y Julia Torres entran por Alicia y Débora García

 

75′ Tenía ganas de Kika de brillar tras su sanción en la final de la Supercopa

Se perdió un partido en el que todas querían participar por su rigurosa expulsión en la semifinal ante el Athletic. Hoy se está quitandola espina con su doblete

 

73′ ¡¡¡¡Goool del Barça!!! ¡4-0 y doblete de Kika!

Golazo de Kika Nazareth y doblete. Rompe al espacio por dentro, controla un gran pase de Alexia y remata con la zurda con calidad, potencia y colocación

 

71′ Tercer cambio en el Sevilla

Andrea Álvarez entra por Fatou Kanteh

 

71′ Dos cambios más en el Barça

Entran Esmee Brugts y Vicky López y se van Carla Julià y Caroline Graham

 

70′ Se le va largo un control a Salma en buena posición

Si llega a parar mejor el balón, era ocasión de gol

 

67′ ¡¡¡Goool del Barça!!! ¡Salma marca el 3-0!

Buen recorte en el área tras un rechace defensivo a centro de Alexia y la aragonesa marca con la pierna izquierda. Pide una revisión el Sevilla por una mano previa de no se sabe quién porque en las imágenes no se aprecia nada raro y el gol sube al marcador

 

62′ Triple cambio en el Barça: vuelve Laia

Entran Patri Guijarro, Alexia Putellas y Laia Aleixandri, que reaparece, y se van Clara Serrajordi, Ewa Pajor e Irene Paredes

 

61′ Doble cambio en el Sevilla

Gemma y Chantal Hagel entran por Rosa Márquez y Milla Cortés

 

60′ ¡Al poste el lanzamiento de falta de Salma!

Se pidió el lanzamiento desde la frontal, en posición de zurda. Disparo ajustado al poste que Sullastres desvía lo justo para que se estrelle el esférico en el poste

 

58′ Le sale floja una rosca a Clara Serrajordi

Buena intención, pero no sorprende a Esther Sullastres, bien colocada

 

57′ ¡Se anima el partido! ¡Otra ocasión de Kanteh!

Gana la espalda a Torrejón tras un centro larteral, Paredes la habilita y no estém en fuera de juego, buen controla y remata con la zurda. Ahora le falta potencia, pero sí va colocado. Y Cata atrapa con una buena estirada

 

54′ ¡Perdona Pajor al rematar… con la nariz!

Otra gran acción personal de Graham y su centro medido al área pequeña lo cabecea Pajor a placer, pero no impacta con la frente y lo hace con la nariz. El balón va manso a las manos de Sullastres y la polaca se duele de la nariz

 

52′ ¡Desvía Cata el disparo de Fatou Kanteh en el mano a mano!

Buena contra del Sevilla, con pase a la banda de Cortés y balón al espacio posterior. Kanteh rompe el fuera de juego y se va sola ante Cata, pero lanza a sus manos, potente, pero sin colocación

 

49′ ¡Cabezazo de Carla Julià que se va fuera!

Gran jugada y mejor centro de Caroline Graham, pero la lateral zurda midió mal el salto y no llegó a impactar con el balón como quería. Con todo, no se fue lejos del poste

 

48′ Lo intenta Salma

Dos veces se ha movido bien en la frontal del área, pero no ha podido armar la zurda en un bosque de piernas

 

46′ ¡Comienza la segunda parte!

Ya tiene el balón el Barça y domina en campo contrario a un Sevilla encerrado

 

La asistencia

Gran entrada en el Estadi Johan Cruyff: 5.089 espectadores

 

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

Victoria parcial del FC Barcelona por 2-0 gracias a los goles de Kika Nazareth y Sydney Schertenleib.

 

CÓRNER PARA EL SEVILLA

47′ Acción de Cerrato y Aïcha cubre bien y la manda a córner. 

 

SE AÑADIRÁN TRES MINUTOS

45′ La colegiada da tres minutos de tiempo adicional.

 

CÓRNER PARA EL BARÇA

44′ Tira Salma y despeja la zaga visitante. 

 

AMARILLA PARA ROSA MÁRQUEZ

41′ Por agarrar de forma continuada cuando Graham trataba de avanzar con el balón.

 

BUSCA EL TERCERO EL BARÇA

37′ Centro de Carla desde la izquierda y para sin problemas la meta Sullastres. 

 

GOOOOOL DEL BARÇA. GOOOOOL DE SYDNEY

31′ Le cae un balón muerto en la frontal a la suiza y conecta un potente disparo con la zurda que toca en una defensa y acaba entrando. 

 

AL LARGUERO IRIS

28′ Disparo lejano de la ’16’ de Sevilla que no entra por muy poco. La madera ha repelido el disparo.

 

GOOOOOL DEL BARÇA. GOOOOL DE KIKA

24′ Golazo sin querer de la portuguesa. Le cayó el balón muerto en un extremo del área, tocando a la línea de fondo y, de espaldas a la portería, tiró lo que parecía un centro para acabar entrando a gol.

 

Y OTRA MÁS

21′ Falta clara de Raquel sobre Kika y la colegiada deja seguir. 

 

LA ÁRBITRA COMIENZA A DESESPERAR

20′ Otra falta que piden las azulgrana y que Melissa López Osorio no señala. 

 

ATENTA CATA

17′ El Sevilla ha lanzado un balón largo a la suerte de Fatou pero sale bien Cata para cortar el peligro, si es que había algo de peligro.

 

CÓRNER PARA EL BARÇA

11′ Jugada de peligro de las locales que acaba en saque de esquina. Lo lanza Salma y lo despeja la zaga visitante. 

 

FALTA EN ZONA DE TRES CUARTOS

7′ La cuelga Salma pero se le va larga. Piden falta las azulgrana. Y ya van un par que no señala la colegiada. 

 

CENTRO DE SALMA

5′ La cuelga la aragonesa desde la izquierda pero Graham no llega para rematar bien.

 

CONTROLA EL BARÇA

2′ Las futbolistas locales, instaladas como es habitual en campo contrario.

 

COMIENZA EL PARTIDO

1′ Arranca el choque entre el Barça y el Sevilla.

 

Las jugadoras ofrecen a la afición el título de la Supercopa conquistado en Castellón.

El directivo responsable del femenino, Xavi Puig, entrega una camiseta con motivo de los 200 partidos con el Barça a Claudia Pina.

Saltan al terreno de juego las jugadoras de los dos equipos. Suena el himno del FC Barcelona.

Las jugadoras de Barça y Sevilla ya están ultimando los ejercicios de calentamiento sobre el césped del Estadi Johan Cruyff y en breve se retirarán al túnel de vestuarios para recibir las últimas instrucciones antes del inicio del partido.

¡ONCE DEL SEVILLA!

El entrenador David Losada saldrá de inicio con: Sullastres; Débora, Eva LLamas, Isa Álvarez, Raquel; Alicia, Iris, Cortés; Kanteh, Rosa y Alba Cerrato.

Como suplentes esperarán su turno: Cheza (p), Andrea, Wifi, Gemma, Chantal, Alice, Alba López, Julia Torres y Barrios.

¡ONCE DEL BARÇA!

El entrenador Pere Romeu introduce varias rotaciones y saldrá con: Cata Coll; Aicha, Torrejón, Paredes, Carla Julià; Serrajordi, Sydney, Kika; Graham, Pajor y Salma.

En el banquillo estarán: Gemma Font (p), Laia Aleixandri, Pina, Alexia, Patri, Vicky López, Ona Batlle, Brugts y Fenger.

Un descanso seguro es el de Mapi León, que en el entrenamiento de ayer sufrió un golpe en el tobillo. Se le hicieron pruebas y hoy se conocerá el alcance de la lesión. Se suma, ya sea por precaución por obligación, a las bajas de Aitana Bonmatí. Kika Nazareth vuelve tras cumplir un partido de sanción en la final de la Supercopa.

Cara y cruz en la enfermería del Barça femenino. La noticia positiva del domingo es el alta médica recibida por Laia Aleixandri después de haber permanecido tres semanas de baja por una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, tal como se diagnosticó. La central catalana, que rayó a gran nivel ejerciendo de mediocentro cuando estuvo lesionada Patri Guijarro, se perdió la Supercopa española ganada por sus compañeras y esta tarde (16.30 h./DAZN y Ellas Vamos) podrá reaparecer en el Estadi Johan Cruyff ante el Sevilla en partido de la 18ª jornada de la Liga F Moeve.

“Estoy contento por la Supercopa, jugamos muy bien los dos partidos, espero que la gente que tuvo menos minutos pueda jugar ante el Sevilla porque el grado de confianza que me da el equipo es máximo juegue quien juegue”, avanzó Pere Romeu.

En medio, hoy domingo (16.30 h., Movistar +, DAZN), el Barça-Sevilla de la 18ª jornada de la Liga F en el Estadi Johan Cruyff con rotaciones aseguradas, según confirmó Pere Romeu. El líder destacado recibe al sexto clasificado, un equipo peligroso.

Tras conquistar la Supercopa de España en Castellón derrotando en la final al Real Madrid (2-0), el Barça femenino ya tiene en mente otro Clásico con un título en juego, el del próximo jueves 5 de febrero (21 horas) en el Estadio Alfredo di Stéfano en los cuartos de final de la Copa de la Reina a partido único.

Muy buenas tardes y bienvenidos al directo del Barça-Sevilla de la Liga F.





