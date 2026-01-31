dónde y a qué hora ver EN VIVO J4 CL 2026

¡Juega el Ave! Las acciones de la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúan este sábado 31 de enero, y para abrir la cuádruple cartelera tendremos un duelo vital en el Ciudad de los Deportes, donde América recibe al Necaxa.

Alejandro Zendejas y las Águilas regresan a casa con una urgencia de cosechar sus primeros tres puntos y salir de la zona baja de la tabla, pero tendrán que imponerse a unos Rayos con la misma necesidad; conoce los horarios, canales en vivo y pronósticos de #RushBet.

¿Cómo llegan América y Necaxa?

André Jardine y la escuadra azulcrema no han podido salir del bache, pues tras su derrota ante el Atlético San Luis (0-2) cosecharon su segundo empate del torneo al igualar 0-0 ante Pachuca, estancándose en el 15° escalón con 2 puntos. Cabe destacar que Israel Reyes es baja por una lesión.

Nada diferente para Martin Varini y los hidrocálidos, quienes cosecharon su segundo descalabro del Clausura 2026 tras caer en casa ante el Atlas por la mínima diferencia, donde además Julián Carranza salió expulsado y no podrá ver acción hoy. Con este resultado, se ubica en el 14° lugar con 3 puntos.

¿A qué hora juega América vs. Necaxa HOY?

Fecha : sábado 31 de enero 2026

: sábado 31 de enero 2026 Horario : 16:00 horas (centro de México)

: 16:00 horas (centro de México) Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX

¿Dónde ver América vs. Necaxa EN VIVO?

Transmisión : Canal 5, TUDN

: Canal 5, TUDN Streaming : VIX Premium, layvtime (YouTube)

: VIX Premium, layvtime (YouTube) Minuto a minuto: mediotiempo

Estadísticas Club América vs. Club Necaxa Jornada 4 torneo Clausura 2026 Liga MX.

​Pronósticos

#RushBet trae para ti los mejores números de apuestas deportivas, y los momios del partido entre América vs. Necaxa van así hasta el momento.

Club América : -186

: -186 Empate : +295

: +295 Club Necaxa: +480

Recuerda que los momios van cambiando constantemente, antes y durante el partido.