Criador Eric Kripke revelou que a temporada final da série do Prime Video abordará uma resistência contra um governo fascista, prometendo o capítulo mais político e explosivo da série
A aguardada temporada final de The Boys promete ser a mais política da série do Prime Video até agora. O criador Eric Kripke revelou, em entrevista à The Hollywood Reporter, que os novos episódios vão mergulhar de vez em temas ligados à resistência e à luta contra regimes autoritários — ou, nas palavras dele, “um governo fascista“.
Kripke adiantou que a temporada final dará continuidade aos eventos do spin-off Gen V, que terminou com A-Train (Jessie Usher) e Starlight (Erin Moriarty) recrutando os Guardiões de Godolkin para uma resistência. “Parte da diversão de encerrar Gen V dessa forma é poder preparar o terreno para a quinta temporada, onde há agora uma resistência ativa e crescente, liderada por Starlight — e da qual A-Train é uma parte importante“, explicou o showrunner.
Segundo ele, a trama mostrará o embate direto contra Homelander, o super-herói autoritário interpretado por Antony Starr, cuja influência sobre a população e o governo chegou a níveis quase totalitários. “Eles estão tentando revidar, mas estão em desvantagem. É um país inteiro que tomou o ‘Kool-Aid’ do Homelander. São centenas de super-heróis com autoridade sobre a polícia. É uma verdadeira resistência subterrânea contra um governo fascista“, disse Kripke, com ironia sobre as óbvias semelhanças com o cenário político atual.
Além do arco político, o criador prometeu que a série manterá o equilíbrio entre as tramas principais e as conexões com Gen V. “Ainda é sobre The Boys. Você pode assistir sem ter visto o spin-off, mas ver ambos torna a experiência muito mais divertida“, afirmou.
The Boys também tem mantido forte diálogo com o público online, algo que Kripke admite ver com sentimentos mistos. Recentemente, ele comentou estar “irritado” com fãs que descobriram antecipadamente uma reviravolta em Gen V: “Dou crédito a eles, mas, ao mesmo tempo, fico irritado“, brincou.
Fonte: NME