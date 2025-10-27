El Cacique recibe a los Tomateros en Ñuñoa, en un duelo donde buscará regresar a los abrazos con el objetivo de acercarse a los puestos de clasificación a copas internacionales.
Este lunes 27 de octubre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Nacional, Colo Colo recibe a Deportes Limache, en un partido válido por la vigésima quinta fecha de la Liga de Primera 2025.
¿CÓMO LLEGAN LOS EQUIPOS?
Los albos vienen de caer 1-0 ante Coquimbo Unido en condición de visitante por el Campeonato Nacional, resultado que los dejó en la octava posición de la tabla de posiciones con 34 puntos.
Por otro lado, el cuadro tomatero viene de vencer por 2-0 a Cobresal como local por el torneo nacional. Pese a la victoria, se mantienen en el decimocuarto escalón de la tabla con 21 unidades.
HISTORIAL ENTRE AMBOS EQUIPOS
RESULTADOS DE PARTIDOS ENTRE AMBAS ESCUADRAS
- 2025 fecha 1 Grupo B Copa Chile: CC 2-2 LIM
- 2025 fecha 10 Liga de Primera: LIM 1-0 CC
- 2025 fecha 6 Grupo B Copa Chile: LIM 4-1 CC
LAS CLAVES DEL ENCUENTRO
Colo Colo para este compromiso vuelve a jugar de local en el Estadio Nacional tras 18 años, donde su último encuentro como dueño de casa fue la derrota por 2-1 ante Pachuca el 13 de diciembre de 2006 por la final de Copa Sudamericana de ese año. Este cambio de localía se debe a que el Estadio Monumental recibió dos conciertos durante este mes, y es por eso que la dirigencia del Cacique, para evitar problemas por la desmantelación de los escenarios y el estado de la cancha, decidió mover su localía al coloso de Ñuñoa.
En cuanto al ámbito futbolístico, el conjunto popular está obligado a volver a sumar si quiere mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a un torneo internacional la próxima temporada. Ya que actualmente ocupa la octava posición con 34 puntos, a siete unidades de Cobresal, equipo que posee el último cupo a la Copa Sudamericana con 41.
La buena noticia para el equipo dirigido por Fernando Ortiz es que recupera a su goleador Javier Correa y Alan Zaldivia, quienes superaron sus lesiones y volverán a ser una opción para el técnico argentino.
Por su parte, Deportes Limache también llega con la necesidad de sumar de a tres en su lucha por salvarse del descenso. El equipo acumula 21 puntos, apenas uno más que Unión Española, que ocupa el penúltimo lugar con 20 unidades. No obstante, llegan con un buen registro futbolístico ante los albos: en esta temporada se enfrentaron tres veces entre Copa Chile y la Liga de Primera, logrando dos victorias y un empate.
FORMACIÓN PROBABLE COLO COLO
Fernando de Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino.