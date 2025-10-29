Na Cidade Vozão, o elenco alvinegro realizou o segundo treino visando o confronto diante do Tirol pela segunda rodada da Taça Fares Lopes nesta quarta-feira, 29. O foco do trabalho foi alinhar detalhes táticos, técnicos e físicos.
Nesta quinta-feira, 30, o treinamento também ocorrerá no período da tarde, no entanto, o treino de apronto na sexta-feira, 31, será pela manhã. Ambos acontecerão na Cidade Vozão.
O Vozão duela contra o Tirol no próximo sábado, 1º, às 15h (de Brasília). A partida acontecerá no Estádio Presidente Vargas, com mando de campo adversário.
