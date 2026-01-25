Apesar disso, nenhuma atuação teve impacto do que aconteceu no San Siro. Dois dos três gols que decretaram a liderança do Arsenal na fase inicial da Champions League foram do centroavante brasileiro, eleito o melhor em campo.
Foi uma noite de sonho. Eu sempre sonhei em ser jogador de futebol. Sempre falava isso, assistia muito a Série A italiana quando criança. Estar aqui nesse estádio, marcar um gol, dois, me enche os olhos de lágrimas. Sempre sonhei com esse momento. Quero agradecer a Deus
Gabriel Jesus, em entrevista à TNT após o apito final
Dessa forma, Gabriel Jesus começa a se credenciar para ser titular do Arsenal na sequência da temporada. Tudo isso em meio ao início inconstante de Gyökeres.
O atacante sueco custou R$ 474 milhões aos cofres do Arsenal e chegou para assumir o posto de centroavante titular, mas ainda não engrenou. Ele marcou nove gols e distribuiu uma assistência em 27 partidas.
O próximo compromisso do Arsenal será neste domingo, às 13h30, contra o Manchester United. O clássico inglês vale a manutenção da vantagem de sete pontos na liderança da Premier League para os Gunners.
E a seleção brasileira?
O jogador do Arsenal não é convocado desde 2023. Na ocasião, ele esteve em campo nas derrotas para Argentina e Uruguai, nas Eliminatórias, quando a seleção ainda era comandada por Fernando Diniz.