Ele podia se mostrar afetuoso e ardiloso. Honesto, mas ganancioso. Ambicioso e empático. Entre as várias formas para compreendê-lo, Góes buscou respeitá-lo. “O Ivan trouxe isso para minha vida, esse entendimento sobre as nossas escolhas. Quando você tem um trabalho como o meu, com tanto tempo dedicado, junto com a vontade de ser o homem e o pai que quero ser, sempre me pergunto: ‘Putz, será que estou certo?’”, reflete.
Em Vale Tudo, Renato Góes defendeu usar sotaque nordestino para viver Ivan: ‘reparação histórica’
