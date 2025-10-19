O Colorado Rapids enfrenta o Los Angeles FC neste sábado, 18 de outubro de 2025, no Dick’s Sporting Goods Park, em Commerce City, Colorado. A partida, válida pelo Decision Day da Major League Soccer, começa às 21h no horário local e define as últimas vagas na Conferência Oeste para os playoffs. Os Rapids, treinados por Chris Armas, precisam de uma vitória ou empate combinado com tropeços de rivais para avançar, enquanto o LAFC, sob o comando de Steve Cherundolo, visa consolidar a segunda posição.

O jogo ocorre em um estádio com capacidade para 18 mil torcedores, que deve registrar público elevado devido à noite de apreciação aos fãs. Os Rapids somam 40 pontos em 33 rodadas, com seis vitórias em casa nos últimos oito jogos. Já o LAFC chega com 63 gols marcados na temporada, o segundo melhor ataque da liga.

A transmissão ao vivo acontece pelo Apple TV via MLS Season Pass, disponível para assinantes em todo o mundo. No Brasil, o serviço oferece cobertura completa com narração em inglês e opções de áudio local. Aplicativos como o da MLS também permitem streaming gratuito para jogos selecionados.

Formações prováveis e destaques dos elencos

As escalações prováveis dos Rapids incluem o goleiro Zack Steffen, que retornou após lesão, e o atacante Rafael Navarro como artilheiro com 12 gols na temporada. O meio-campo conta com Cole Bassett e o recém-contratado Paxten Aaronson, de 22 anos, que disputou todos os 90 minutos nos últimos cinco jogos.

Defensores chave: Keegan Rosenberry e Andreas Maxsø formam a dupla de zaga.

Meias criativos: Oliver Larraz e Djordje Mihailovic, com nove gols.

Atacantes: Navarro e Darren Yapi, com sete gols cada.

No LAFC, Denis Bouanga lidera com 24 gols, seguido por Son Heung-min, com oito desde agosto. O time adota formação 4-3-3, com foco em transições rápidas.

O Rapids venceu apenas uma dos últimos seis jogos, mas mostrou força em casa. O LAFC, por sua vez, perdeu o último duelo fora, por 1 a 0 para o Austin FC.

Histórico de confrontos favorece o visitante

Os times se enfrentaram 16 vezes desde 2018, com o LAFC superior em nove vitórias contra cinco dos Rapids e dois empates. O placar agregado é de 33 a 15 para os californianos.

Em Commerce City, os Rapids equilibram melhor, com três vitórias em oito jogos. O último encontro, em fevereiro, terminou 2 a 1 para os donos da casa na Concacaf Champions Cup.

O LAFC marcou em todos os duelos recentes, com média de 2,1 gols por partida. Os Rapids, no entanto, exploram contra-ataques, como nos dois gols de Mihailovic no ano passado.

Momentos recentes dos Rapids em campo

Os Rapids empataram por 1 a 1 com o Minnesota United na última rodada, em 28 de setembro. O jogo anterior resultou em derrota por 1 a 0 para o Real Salt Lake, em casa.

A sequência dos últimos cinco jogos mostra irregularidade:

Empate 1-1 vs Minnesota United (28/09/2025)

Derrota 0-1 vs Real Salt Lake (21/09/2025)

Vitória 2-0 vs Sporting Kansas City (14/09/2025)

Derrota 1-2 vs Portland Timbers (07/09/2025)

Empate 2-2 vs FC Dallas (31/08/2025)

A defesa concedeu apenas um gol nos dois últimos empates, sinal de melhora sob Armas.

Sequência do LAFC impulsiona ambições na Oeste

O LAFC venceu por 3 a 0 o St. Louis City na penúltima rodada, mantendo invencibilidade em seis dos sete jogos recentes. A única derrota veio por 1 a 0 no Austin FC.

Nos últimos cinco confrontos, o time anotou 12 gols:

Vitória 3-0 vs St. Louis City (11/10/2025)

Vitória 2-1 vs Vancouver Whitecaps (04/10/2025)

Empate 1-1 vs Atlanta United (27/09/2025)

Vitória 4-0 vs San Jose Earthquakes (20/09/2025)

Derrota 0-1 vs Austin FC (13/09/2025)

Bouanga e Son contribuíram em 18 dos últimos 20 gols, destacando a eficiência ofensiva.

Condições climáticas e logística do evento

A previsão para Commerce City indica céu parcialmente nublado, com temperatura máxima de 19°C e mínima de 3°C ao entardecer. Ventos de 20 a 48 km/h podem influenciar jogadas aéreas, mas sem chance de chuva.

O estádio, inaugurado em 2007, abriga os Rapids desde então e tem altitude de 1.600 metros, fator que afeta visitantes como o LAFC. Ingressos estão disponíveis online pelo site oficial, com valores a partir de US$ 30 para o setor popular.

Cerca de 15 mil fãs são esperados, com promoção de camisetas retrô para os primeiros 10 mil. Estacionamento custa US$ 15, e transporte público via RTD conecta o local ao centro de Denver.

Jogadores em foco e curiosidades do duelo

Rafael Navarro, com 12 gols, é o principal ameaça dos Rapids, enquanto Bouanga, vice-artilheiro da MLS, busca ultrapassar Messi. Aaronson, contratado em agosto, soma assistências decisivas.

Curiosidades incluem o “jogo da neve” de 2024 entre os times, cancelado por condições extremas, e o fato de sete dos nove gols do LAFC contra os Rapids em 2024 terem sido de ex-jogadores.

O árbitro da partida é Allen Chapman, com histórico de 12 jogos na MLS este ano, sem polêmicas recentes. O VAR fica sob comando de Joe Dickerson.