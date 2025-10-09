A Enel Distribuição São Paulo deu início às obras de regularização da rede elétrica na comunidade Vila Jaraguá, também conhecida como Jardim Jequiti, na Zona Norte da capital paulista. O projeto tem como objetivo levar energia elétrica regular, segura e de qualidade para cerca de 3.500 famílias que até então utilizavam ligações irregulares.
A iniciativa prevê a instalação de 284 postes e 25,5 mil metros de cabos elétricos, o equivalente a 8,2 quilômetros de rede nova, proporcionando maior confiabilidade ao fornecimento de energia na região. O cronograma total de execução é de 180 dias, sendo os primeiros 60 dedicados à infraestrutura e os 120 seguintes à conexão dos clientes, com instalação de medidores e ramais individuais.
O projeto foi autorizado após análise técnica da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) e demais órgãos públicos competentes, que aprovaram a regularização da área – antes classificada como de proteção ambiental. As obras começaram pela Rua João Florêncio Pereira e pela Avenida Jequiti, principais vias de acesso do bairro.
Como parte das ações sociais e de sustentabilidade que acompanham o projeto, a Enel promoverá atividades educativas e de conscientização junto à comunidade. Estão previstas palestras sobre o uso eficiente da energia elétrica, troca gratuita de lâmpadas convencionais por modelos de LED e cadastro de famílias no programa Tarifa Social, que garante descontos na conta de luz para clientes de baixa renda.
A primeira palestra ocorrerá em 11 de outubro, com o tema “Consumo Consciente”, voltada aos moradores já conectados à nova rede da Enel. Durante o evento, os participantes poderão trocar suas lâmpadas antigas por versões de LED sem custo, contribuindo para o uso mais eficiente e sustentável da energia.