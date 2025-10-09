Inglaterra e País de Gales se enfrentam em duelo amistoso nesta quinta-feira, 9, às 15h45 (horário de Brasília), no estádio de Wembley, em Londres.
Apesar de ser um amistoso, o clássico ganha contornos de preparação estratégica. A Inglaterra, sob comando de Thomas Tuchel, chega embalada: venceu seus primeiros cinco jogos nas eliminatórias e ainda não sofreu gols, confirmando domínio e estabilidade no Grupo K. Apesar de liderar o grupo com quinze pontos, a seleção ainda não está classificada para a próxima Copa do Mundo. No lado inglês, o desfalque mais expressivo é o de Harry Kane, poupado após uma lesão no tornozelo. Essa ausência obriga Tuchel a reinventar seu ataque, com a possibilidade de escalar Ollie Watkins ou deslocar nomes como Bukayo Saka ou Marcus Rashford.
Do lado do País de Gales, a seleção está instável no grupo J das eliminatórias, com dez pontos em cinco jogos e amargando a terceira colocação. As notícias também não são favoráveis para os galeses: Daniel James teve de se retirar da convocação por lesão, e Aaron Ramsey também está fora.
Como assistir ao jogo entre Inglaterra e País de Gales hoje?
Inglaterra e País de Gales vão jogar nesta quinta-feira (9) às 15h45 (horário de Brasília), em partida amistosa, no estádio de Wembley, em Londres. A partida terá transmissão exclusiva do streaming Disney+.
Prováveis escalações:
Inglaterra: Pickford; Lewis-Skelly, Guéhi, Konsa, Spence; Henderson, Rice; Gordon, Rogers, Saka; Watkins. Técnico: Thomas Tuchel.
País de Gales: Darlow; Williams, Mepham, Rodon, Davies; Ampadu, James, Wilson; Thomas, Moore, Johnson . Técnico: Craig Bellamy.
Odds para Inglaterra x País de Gales:
Resultado final
Betano: Inglaterra (1.29) – Empate (5.60) – País de Gales (10.75)
Bet 365: Inglaterra (1.27) – Empate (6.00) – País de Gales (10.00)
Arbitragem:
- Árbitro principal: Urs Schnyder (Suíça)
- Assistentes: Marco Zürcher (Suíça) e Benjamin Zürcher (Suíça)
- Árbitro de Vídeo: Lukas Fähndrich (Suíça)
- Quarto árbitro: Sven Wolfensberger (Suíça)
- Assistente de VAR:Michèle Schmölzer (Suíça)