Fernando Sampaio, Rayane Figliuzzi e Yoná Sousa se enfrentam na quarta roça de A Fazenda 17, cujo resultado será definido nesta quinta (16). Entre os três peões da berlinda, quem corre mais risco de eliminação é o ator e ex-A Grande Conquista, que tem colecionado desafetos nas últimas semanas de confinamento.
Na enquete promovida pelo Notícias da TV, com pouco mais de 26,3 mil votos até a publicação deste texto, Fernando Sampaio está na lanterninha da votação e tem apenas 16,63% das escolhas dos leitores do site para continuar em A Fazenda.
Na sequência vem a namorada do cantor Belo, com 29,22% –uma margem que dá uma certa segurança com relação ao rival de Nizam. Já Yoná é quem corre menos risco: a ex-Ilhados com a Sogra tem 54,15% dos votos para ficar no reality rural.
No portal UOL, o cenário é semelhante. Com 38 mil votos, a enquete indica que a mãe de Antony Marquez é a preferida do público com 47,33%, seguida de Rayane, com 38,16%, e Fernando, com 14,51% dos votos.
Os três foram parar na roça definitiva após Matheus Martins vencer a Prova do Fazendeiro realizada na noite de quarta (15). Na dinâmica, cada peão era representado por um freezer, onde guardavam os produtos selecionados. Quem se saísse bem nas perguntas feitas pela apresentadora, ganhava o direito de tirar da geladeira do adversário um dos congelados.
Cada produto a menos no freezer representava uma chance a mais de deixar a disputa. Matheus completou a tarefa e conquistou o título de fazendeiro da semana. Além de escapar da roça, ele poderá indicar um rival para a próxima berlinda.
Defesa dos peões
Para tentar seguir no jogo, os roceiros fizeram suas defesas para terem a chance de permanecer na disputa pelo prêmio em dinheiro. O primeiro a se pronunciar foi Fernando, que tentou sensibilizar os telespectadores.
“Brasil, estou aqui no lugar que eu corri muito para não estar, porém, confio em todos vocês. Eu quero mudar a história da minha mãe, do meu pai. Eu conto com vocês para continuar aqui”, disse o ator.
Rayane veio na sequência e mandou um recado aos fãs: “Eu preciso muito de vocês neste momento. Eu vi me expor, sem medo do cancelamento, sem ser a namorada do Belo. Foi difícil me acostumar aqui, mas estou sendo verdadeira. Quero muito ficar.”
“Eu quero ficar aqui porque eu não vim aqui para sabonetar, vim pelo desafio. Estou aqui de novo porque tem gente que não se posiciona, tem muita gente acomodada aqui… Muita gente tem que acordar para o jogo. Me coloquem de volta aqui, Brasil”, completou Yoná.
