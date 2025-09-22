Aniversário Esfera! O programa está oferecendo até 30% de bônus nas transferências de pontos para o Iberia Club. A oferta é válida até às 23h59 de quarta-feira (24) ou enquanto durar o estoque da promoção.
Bonificação
- 30% de bônus: assinantes do Clube Esfera;
- 20% de bônus: demais clientes.
Como participar
- Acesse a página de transferências de pontos entre Esfera e Iberia Club clicando aqui;
- Selecione quantos pontos você deseja enviar;
- Informe os dados da sua conta no Iberia Club e finalize o processo.
Confira outros textos sobre o Iberia Club
Se você ainda não conhece o programa da companhia espanhola ou tem dúvidas se faz ou não a transferência, temos diversas matérias aqui no PP que podem te ajudar. Confira abaixo:
Ganhe até 100.000 pontos bônus ao assinar o Clube Esfera
A Esfera está oferecendo até 100.000 pontos bônus na adesão ou upgrade do Clube Esfera a partir do Plano Pro. O bônus será creditado em 12 parcelas mensais ao longo de 1 ano e meio de assinatura. Com a oferta, é possível chegar a um CPM [custo para cada mil pontos] a partir de R$ 28,17. A promoção é válida para contratações ou atualizações realizadas até o dia 30 de setembro.
Para saber mais, clique aqui.
Conheça os Grupos do PP no WhatsApp
Buscar bilhetes em programas de fidelidade pode ser cansativo e demorado. São horas perdidas em abas, termos complicados e datas que parecem não se encaixar nos seus planos. Que tal receber tudo pronto? Com os nossos Grupos de Alerta, nossa equipe faz o trabalho por você, encontrando os resgates mais atrativos do momento.
Conheça mais sobre nossos grupos neste link.
Informações importantes
- Campanha Iberia válida até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 24 de setembro de 2025 (“Período de Vigência”), ou até atingir o limite em estoque, o que ocorrer primeiro, para resgate dos Pontos Esfera para o programa Iberia Club;
- Fator de conversão: 1 milha no Programa Iberia Club (ponto Avios) = 2 pontos Esfera;
- As transferências entre Esfera e Iberia Club são válidas apenas para contas de mesma titularidade;
- Clientes Iberia Club receberão 20% (vinte por cento) de pontos Avios bônus sobre o valor creditado na conta Iberia Club;
- Clientes com Clube Esfera receberão 10% (dez por cento) de pontos Avios bônus adicionais sobre o valor creditado na conta Iberia Club;
- Os Avios bônus referentes a ação serão disponibilizados na conta Iberia Club do participante em 7 (sete) dias úteis após o término da promoção e calculadas sobre o valor recebido na conta Iberia Club.
- Os pontos transferidos terão validade de 36 (trinta e seis) meses, a partir do momento em que forem disponibilizados na Conta Iberia Plus do Participante;
- No caso de não processamento da transferência, os pontos Esfera serão devolvidos em sua conta Esfera;
- Esta promoção não é cumulativa com outras promoções que estejam em vigor ou que venham a ser lançadas;
- Oferta disponível sujeita aos termos e condições gerais do programa Esfera;
- A conta Iberia Plus precisa estar ativa durante todo o período da promoção antes de realizar a transferência de pontos para o recebimento do bônus da promoção; e
- A transferência será limitada a 1.000.000 (um milhão) de pontos Esfera por CPF;
Demais informações, consulte aqui.
Comentário
Oportunidade imperdível para os usuários do programa Iberia Club, que podem receber um bônus de até 30% ao enviar pontos Esfera para o programa aéreo!
Por último, vale ressaltar que a validade dos Avios no programa da Iberia é bem generosa, expirando apenas após 36 meses. Ainda assim, caso você tenha qualquer movimentação em sua conta nesse período, seja um novo acúmulo ou resgate, todos os seus Avios ganham mais 36 meses de validade.
Para transferir, clique neste link e, para assinar o clube, clique aqui.
☞ Quer ficar por dentro de todas as novidades e promoções? Entre agora no nosso canal exclusivo do WhatsApp e receba na hora tudo o que for publicado no nosso site. Clique aqui e não perca mais nenhuma oportunidade!
Alertas de Viagem no WhatsApp
Alertas de Viagem no WhatsApp
Receba Alertas de Viagem com milhas no WhatsApp!
Hotéis
Hotéis
Ganhe 8% de desconto em estadias até 31 de março de 2026
Inter
Inter
Abra sua conta no Inter e aproveite inúmeras vantagens
AwardWallet Plus
AwardWallet Plus
6 meses grátis do AwardWallet Plus para novos usuários