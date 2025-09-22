A primavera começa nesta segunda-feira (22) não só com o desabrochar das flores, mas também com uma chuva de proventos da Petrobras (PETR4; PETR3).
A petroleira brasileira paga hoje a segunda parcela de um total de R$ 11,7 bilhões em proventos, referentes à antecipação da remuneração aos acionistas do exercício de 2025.
Serão depositados R$ 0,30 por ação preferencial e ordinária, sob a forma de dividendo, e mais R$ 0,14 sob a forma de juros sobre capital próprio (JCP) para os investidores com registros de emissão até o dia 2 de junho deste ano, que foi a “data com”.
As ações passaram a ser negociadas “ex” (ou seja, sem mais direito a receber) na B3 em 3 de junho de 2025. Já data limite para os detentores de ADRs negociados na New York Stock Exchange (NYSE) é em 4 de junho de 2025.
Dividendo
JCP
A primeira parcela dos R$ 11,7 bilhões, no valor de R$ 0,45 por ação ordinária e preferencial em circulação, foi paga em 20 de agosto deste ano, integralmente sob a forma de JCP.
Os dividendos, importante lembrar, são isentos de imposto de renda (IR), enquanto o JCP está sujeito à alíquota de 15%.
De olho no plano de negócios 2026
Os investidores da Petrobras aguardam agora a divulgação do plano de negócios de 2026 a 2030 da companhia, em novembro. A meta é de US$ 8 bilhões em reduções de custos ao longo de cinco anos para compensar a queda nos preços do petróleo.
De acordo com o BTG Pactual, a divulgação do plano será um “marco relevante”, embora sua validade deva ser limitada a um ano, dado o ciclo eleitoral de 2026 e a possibilidade de mudança na direção estratégica sob uma nova administração.
A casa disse também que a “redução de US$ 1 bi em capex/opex aumentaria o dividend yield de 2026 em cerca de 0,5pp”. Por outro lado, “desembolsos significativos em 2025 de US$ 2,5 bi — divididos entre etanol (US$1,5 bi) e compromissos de leilão do pré-sal (US$ 1 bi) — reduziriam o yield de 2025 em ~1,2pp, para 8,0%”.