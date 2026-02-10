Everton x Bournemouth se enfrentam pela 26ª rodada da Premier League 2025-2026. A partida acontece nesta terça-feira (10), às 16h30 (horário de Brasília).
O confronto é direto por posição na tabela de classificação. Atualmente, somente três pontos separam as equipes.
Confira o nosso palpite para o jogo do Everton x Bournemouth hoje, saiba também como chegam os times e as prováveis escalações.
Retrospecto Everton x AFC Bournemouth
Everton e AFC Bournemouth possuem um histórico de confrontos equilibrado. Em 23 partidas disputadas entre os clubes, são 11 vitórias do Everton, 10 do Bournemouth e apenas dois empates.
Apesar do equilíbrio geral, o retrospecto recente favorece o Bournemouth, que venceu sete dos últimos dez encontros.
Para esta partida, a expectativa é que o Everton tente se impor com o apoio de sua torcida, enquanto o Bournemouth buscará manter a boa fase no confronto direto. O cenário aponta para um duelo tático e muito disputado, com os mandantes buscando o controle do jogo.
Everton – Venceu o Fulham
Everton ocupa a 8ª posição na Premier League, com campanha irregular de meio de tabela. Nos confrontos recentes, a equipe venceu o Fulham e igualou com Brighton e Leeds.
Em casa, o retrospecto do Everton no Campeonato Inglês é equilibrado: quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas.
O atacante Thiemo Barry é o artilheiro do time com cinco gols. No meio-campo, James Garner se destaca pela organização e contribuição ofensiva. Sua presença é fundamental na criação de jogadas.
O Everton ainda lida com desfalques importantes. Jack Grealish, líder de assistências, e Kiernan Dewsbury-Hall, estão fora. Sem eles, o time perde velocidade e criatividade.
Provável Escalação do Everton
- Jordan Pickford, Jake OBrien, Michael Keane, James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko, Gana Gueye, James Garner, Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall, Harrison Armstrong, Thierno Barry.
Bournemouth – Seis jogos de invencibilidade
O AFC Bournemouth vive fase positiva na Premier League, com vitórias recentes sobre Wolverhampton e Liverpool. O time ocupa o 11º lugar e não perde há cinco rodadas, mostrando evolução.
Porém, como visitante, soma apenas duas vitórias em doze jogos e sofreu trinta gols, o que chama atenção.
Contra o Everton, uma das principais esperanças é Rayan. O brasileiro iniciou muito bem a sua trajetória no futebol europeu, com gol sobre o Aston Villa e assistência diante do Wolves.
Provável Escalação do Bournemouth
- Djordje Petrovic, Álex Jiménez, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert, Lewis Cook, Alex Scott, Rayan, Junior Kroupi, Amine Adli (Rayan), Evanilson.
Estatísticas de Everton x Bournemouth
- O ataque do Bournemouth é mais produtivo, com 40 gols na Premier League, contra 26 do Everton.
- Fora de casa, o Bournemouth sofreu 30 gols em 12 jogos, uma média de 2,5 por partida.
- Antoine Semenyo é o artilheiro do Bournemouth com 10 gols, o dobro de Thiemo Barry, goleador do Everton, com cinco.
- O Everton tem um desempenho mais equilibrado, com 26 gols marcados e 27 sofridos no campeonato.
Everton x Bournemouth Palpite – Visitantes ou Empate
O Everton joga em casa, onde costuma ser forte, mas sua campanha irregular e desfalques importantes podem pesar.
O Bournemouth, por sua vez, vive um bom momento, e cresceu de rendimento com a chega de Rayan.
Analisando as odds oferecidas e o provável cenário da partida, os nossos palpites são: Bournemouth ou Empate e Empate Anula – Bournemouth.
Everton x Bournemouth Palpites
Aposta
Palpite
Melhor Odd
Empate Anula
Bournemouth
2.01 na Bet7k
Dupla Chane
Empate ou Bournemouth
1.57 na Bet7k
Dicas de Palpites em Everton x AFC Bournemouth
A seguir, veja mais dicas para o jogo de hoje da Premier League:
Evanílson – Mais de 0,5 Chutes no Gol – 1.73 na Novibet
Evanílson é titular absoluto do AFC Bournemouth. Contra o Everton, o centroavante deve ser constantemente acionado, aumentando assim as chances de Chutes no Gol.
Evanílson – Mais de 1,5 Chutes no Gol – 4.55 na Novibet
Onde Assistir Everton x Bournemouth?
Você poderá assistir a partida ao vivo em:
- TV: Sem transmissão;
- Streaming: Disney +;
Informações Gerais
Fique por dentro dos detalhes da partida!
- Partida: Everton x AFC Bournemouth
- Torneio: Premier League 2025-2026
- Quando: 10/02/2026, às 16h30 (Horário de Brasília)
- Local: Hill Dickinson Stadium, em Liverpool
- Onde Assistir: Disney +
