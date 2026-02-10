Everton x Bournemouth Palpites

Everton x Bournemouth se enfrentam pela 26ª rodada da Premier League 2025-2026. A partida acontece nesta terça-feira (10), às 16h30 (horário de Brasília).

O confronto é direto por posição na tabela de classificação. Atualmente, somente três pontos separam as equipes.

Confira o nosso palpite para o jogo do Everton x Bournemouth hoje, saiba também como chegam os times e as prováveis escalações.



Prognóstico

Empate ou Bournemouth

Melhor Odd

1.57

Bônus

Bônus 25% de Cashback Diário

Retrospecto Everton x AFC Bournemouth

Everton e AFC Bournemouth possuem um histórico de confrontos equilibrado. Em 23 partidas disputadas entre os clubes, são 11 vitórias do Everton, 10 do Bournemouth e apenas dois empates.

Apesar do equilíbrio geral, o retrospecto recente favorece o Bournemouth, que venceu sete dos últimos dez encontros.

Para esta partida, a expectativa é que o Everton tente se impor com o apoio de sua torcida, enquanto o Bournemouth buscará manter a boa fase no confronto direto. O cenário aponta para um duelo tático e muito disputado, com os mandantes buscando o controle do jogo.

Everton – Venceu o Fulham

Everton ocupa a 8ª posição na Premier League, com campanha irregular de meio de tabela. Nos confrontos recentes, a equipe venceu o Fulham e igualou com Brighton e Leeds.

Em casa, o retrospecto do Everton no Campeonato Inglês é equilibrado: quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

O atacante Thiemo Barry é o artilheiro do time com cinco gols. No meio-campo, James Garner se destaca pela organização e contribuição ofensiva. Sua presença é fundamental na criação de jogadas.

O Everton ainda lida com desfalques importantes. Jack Grealish, líder de assistências, e Kiernan Dewsbury-Hall, estão fora. Sem eles, o time perde velocidade e criatividade.

Provável Escalação do Everton

  • Jordan Pickford, Jake OBrien, Michael Keane, James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko, Gana Gueye, James Garner, Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall, Harrison Armstrong, Thierno Barry.

Bournemouth – Seis jogos de invencibilidade

O AFC Bournemouth vive fase positiva na Premier League, com vitórias recentes sobre Wolverhampton e Liverpool. O time ocupa o 11º lugar e não perde há cinco rodadas, mostrando evolução.

Porém, como visitante, soma apenas duas vitórias em doze jogos e sofreu trinta gols, o que chama atenção.

Contra o Everton, uma das principais esperanças é Rayan. O brasileiro iniciou muito bem a sua trajetória no futebol europeu, com gol sobre o Aston Villa e assistência diante do Wolves.

Provável Escalação do Bournemouth

  • Djordje Petrovic, Álex Jiménez, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert, Lewis Cook, Alex Scott, Rayan, Junior Kroupi, Amine Adli (Rayan), Evanilson.

Estatísticas de Everton x Bournemouth

  • O ataque do Bournemouth é mais produtivo, com 40 gols na Premier League, contra 26 do Everton.
  • Fora de casa, o Bournemouth sofreu 30 gols em 12 jogos, uma média de 2,5 por partida.
  • Antoine Semenyo é o artilheiro do Bournemouth com 10 gols, o dobro de Thiemo Barry, goleador do Everton, com cinco.
  • O Everton tem um desempenho mais equilibrado, com 26 gols marcados e 27 sofridos no campeonato.

Everton x Bournemouth Palpite – Visitantes ou Empate

O Everton joga em casa, onde costuma ser forte, mas sua campanha irregular e desfalques importantes podem pesar.

O Bournemouth, por sua vez, vive um bom momento, e cresceu de rendimento com a chega de Rayan.

Analisando as odds oferecidas e o provável cenário da partida, os nossos palpites são: Bournemouth ou Empate e Empate Anula – Bournemouth.

Aposta Palpite Melhor Odd
Empate Anula Bournemouth 2.01 na Bet7k
Dupla Chane Empate ou Bournemouth 1.57 na Bet7k

Dicas de Palpites em Everton x AFC Bournemouth

A seguir, veja mais dicas para o jogo de hoje da Premier League:

Evanílson – Mais de 0,5 Chutes no Gol – 1.73 na Novibet

Evanílson é titular absoluto do AFC Bournemouth. Contra o Everton, o centroavante deve ser constantemente acionado, aumentando assim as chances de Chutes no Gol.

Evanílson – Mais de 1,5 Chutes no Gol – 4.55 na Novibet

Onde Assistir Everton x Bournemouth?

Você poderá assistir a partida ao vivo em:

  • TV: Sem transmissão;
  • Streaming: Disney +;

Informações Gerais

Fique por dentro dos detalhes da partida!

  • Partida: Everton x AFC Bournemouth
  • Torneio: Premier League 2025-2026
  • Quando: 10/02/2026, às 16h30 (Horário de Brasília)
  • Local: Hill Dickinson Stadium, em Liverpool
  • Onde Assistir: Disney +

