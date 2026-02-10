BBB 26: enquete atualizada aponta saída de Veterana mesmo com torcida forte

O quarto Paredão do BBB 26, traz o retorno de velhos conhecidos do público e do jogo – trio que da última vez que esteve emparedado não recebeu boas notícias. Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega disputam pela preferência do público para continuar na game.
Os participantes enfrentam seu primeiro Paredão do BBB 26, mas já são Veteranos na berlinda – Sarah e Sol já passaram por três em suas primeiros edições, BBB 21 e BBB 4, e Babu Santana que detém o recorde da história do programa, indo dez vezes para o crivo do público em 2020.
Babu Santana foi enviado para o Paredão por decisão do Líder Jonas, e, nessa semana, tinha direito a um Contragolpe, em que chamou Sarah Andrade para a disputa. Pelos votos da casa, Sol Vega foi a mais votada, com dez indicações formou a berlinda. Samira, que havia sido indicada na dinâmica do Duelo de Risco por Juliano e Sol, conseguiu escapar na Prova Bate-Volta.
Segundo a parcial da enquete da CNN Brasil colhida nesta segunda-feira (9), às 20h, Sarah tem 57% dos votos e é a preferida do público para deixar a casa. A empresária que está na disputa com sua aliada, Sol, está superando com folga os votos em Babu, que tem 36%. Por fim, Sol aparece com 6% dos votos, e deve ganhar mais uma semana no jogo.
Vote: quem deve sair entre Babu Santana, Sarah Andrade ou Sol Vega?
Vote abaixo na enquete da CNN em quem você quer que seja eliminado no quarto Paredão da temporada.
*Publicada por Larissa Santos, em colaboração para a CNN Brasil.