BBB 26: enquete atualizada aponta saída de Veterana mesmo com torcida forte

O quarto Paredão do BBB 26, traz o retorno de velhos conhecidos do público e do jogo – trio que da última vez que esteve emparedado não recebeu boas notícias. Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega disputam pela preferência do público para continuar na game.

Os participantes enfrentam seu primeiro Paredão do BBB 26, mas já são Veteranos na berlinda – Sarah e Sol já passaram por três em suas primeiros edições, BBB 21 e BBB 4, e Babu Santana que detém o recorde da história do programa, indo dez vezes para o crivo do público em 2020.

Babu Santana foi enviado para o Paredão por decisão do Líder Jonas, e, nessa semana, tinha direito a um Contragolpe, em que chamou Sarah Andrade para a disputa. Pelos votos da casa, Sol Vega foi a mais votada, com dez indicações formou a berlinda. Samira, que havia sido indicada na dinâmica do Duelo de Risco por Juliano e Sol, conseguiu escapar na Prova Bate-Volta.

Segundo a parcial da enquete da CNN Brasil colhida nesta segunda-feira (9), às 20h, Sarah tem 57% dos votos e é a preferida do público para deixar a casa. A empresária que está na disputa com sua aliada, Sol, está superando com folga os votos em Babu, que tem 36%. Por fim, Sol aparece com 6% dos votos, e deve ganhar mais uma semana no jogo.

Vote: quem deve sair entre Babu Santana, Sarah Andrade ou Sol Vega?

Vote abaixo na enquete da CNN em quem você quer que seja eliminado no quarto Paredão da temporada.

</p> <section data-block="SingleChoice"> <h2 class="text-2xl my-5 font-bold break-words">BBB 26: Quem você quer eliminar?</h2> <p><strong>Os veteranos Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega disputam o 4º Paredão</strong></p> <ul class="list-none [li>&]:pl-5"> <li class="[ul>&]:indent-5 mb-3 break-words [ul>&]:relative [ul>&]:before:absolute [ul>&]:before:left-1 [ul>&]:before:top-2 [ul>&]:before:w-2 [ul>&]:before:h-2 [ul>&]:before:bg-red-600 [ul>&]:before:rounded-full marker:inline group-[.isActiveSource]:text-xl">Babu Santana</li> <li class="[ul>&]:indent-5 mb-3 break-words [ul>&]:relative [ul>&]:before:absolute [ul>&]:before:left-1 [ul>&]:before:top-2 [ul>&]:before:w-2 [ul>&]:before:h-2 [ul>&]:before:bg-red-600 [ul>&]:before:rounded-full marker:inline group-[.isActiveSource]:text-xl">Sarah Andrade</li> <li class="[ul>&]:indent-5 mb-3 break-words [ul>&]:relative [ul>&]:before:absolute [ul>&]:before:left-1 [ul>&]:before:top-2 [ul>&]:before:w-2 [ul>&]:before:h-2 [ul>&]:before:bg-red-600 [ul>&]:before:rounded-full marker:inline group-[.isActiveSource]:text-xl">Sol Vega</li> </ul> </section> <p>

*Publicada por Larissa Santos, em colaboração para a CNN Brasil.