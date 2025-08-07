Explosão ao acender churrasqueira deixa homem com o rosto em chamas

Um homem, de 41 anos, ficou gravemente ferido após uma explosão, na tarde desta terça-feira (5), ao tentar acender uma churrasqueira com álcool de posto, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu na Rua Antônio Gonçalves Dias, no bairro Vargem Grande.
De acordo com o sargento Spagnol, do Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu queimaduras de terceiro grau na face, crânio, braços e tórax.
“Fomos acionados no meio da tarde. O rapaz foi acender a churrasqueira com álcool de posto e, no momento infeliz, acabou tendo uma explosão. Todo o fogo veio na região da face. Ele sofreu queimaduras importantes em toda a face. Foi conduzido ao hospital consciente, mas foi uma situação que poderia ter se agravado bastante”, relatou o sargento. O homem foi encaminhado ao Hospital Evangélico, onde permanece internado. O Corpo de Bombeiros reforça que é “totalmente desaconselhável utilizar álcool para acender churrasqueiras”.
“Não é a forma adequada. Existem acendedores preparados para isso. Ele levou sorte ainda”, alertou o sargento Spagnol.
Fonte: Banda B