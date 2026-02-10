Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (10/02)
ALICE BORGES GONZAGA, 81 ano(s). Profissão: COBRADOR. Filiação: ANDRELINA BORGES GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 10/02/2026.
ALVARO GOMES, 65 ano(s). Profissão: COBRADOR. Filiação: JOAQUIM GOMES e ROSA GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
ANTONIO BRANZIN FILHO, 77 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: SUELI ROSI SCHUTZENBERGER BRANZIN. Filiação: ANTONIO BRANZIN e MERCEDES RICHTER BRANZIN. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 10/02/2026.
APARECIDO DE MORAIS GOMES, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FRANCISCO GOMES NETO e MARIA MORAIS GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 11:35h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
EDEMAR AIRTON IMMICH, 66 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) QUALIDADE. Cônjuge: SILVIA IMMICH. Filiação: VERNO IMMICH e NORMA ELISA IMMICH. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 21:30h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
EDUARDO DE SIQUEIRA KORTZ, 85 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ROSALINA SILVA KORTZ. Filiação: FRANCISCO DE SIQUEIRA KORTZ e INEZ MILANI KORTZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
ELIDIO JOSE DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: JOAQUIM JOSE DOS SANTOS e MARIA ANTONIO CORREA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 10/02/2026.
IRENE CYMBALISTA, 94 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: JOSE CYMBALISTA e SYLVIA CYMBALISTA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
ISBER ABDULLAH, 73 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: HURREN ABDULLAH e ISSA ABDULLAH. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 10/02/2026.
JOAO ASSIS DE SOUZA, 80 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA DE SOUZA. Filiação: MANOEL TEODORO DE SOUZA e JUDITE ASSIS DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
JOAO VITOR RIBEIRO CORDEIRO, 21 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ALEXANDER THIAGO CORDEIRO e JANAINA RIBEIRO DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 09/02/2026.
JOCELIA CELMAR BUMILLER, 68 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: THEODORO XAVIER SILVESTRE BUMILLER e CONSTANCIA MACIOSZEK BUMILLER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 23:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
JULIANO DO ROSARIO LOURENCO, 36 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JORGE LOURENCO e ROSA DO ROSARIO LOURENCO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
JURACI BERLESI, 72 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: MAURICIO BERLESI e LAMINDA VALLASKI BERLESI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 10/02/2026.
LEVI DOS SANTOS DIAS, 92 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSEMERI MENDES DO PRADO. Filiação: VERIANO DOS SANTOS e ANNA DOS SANTOS DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
LUCAS HENRIQUE MERCER DE CAMPOS, 19 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: LEONARDO MIGUEL DE CAMPOS e JESSICA DE GODOI MERCER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
LUIZ CARLOS AMORIM, 73 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA ALICE DE AMORIN. Filiação: GERMANO DE AMORIN e JULIA VICENTE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
LUIZ MIGUEL RIWIESKIN, 3 hora(s). Filiação: JOELSON RICARDO RIWIESKI e LORENA GRUDYSZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
MARIA CLAUDETE PRESTES PEREIRA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIO PEREIRA e DORALICIA PRESTES PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
MARIA DE LOURDES FERREIRA, 76 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: MURILO FERREIRA. Filiação: LAZARO LUIZ MARINHO e MARIA CONCEICAO LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 12:30h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
MELLISSA SCHEFFER REZENDE, 38 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PEDRO BORGES REZENDE e RAINILDA SCHEFFER REZENDE. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 09/02/2026.
PEDRO SIGWALT, 85 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Cônjuge: AVANI MOURA SIGWALT. Filiação: TARBES SIGWALT e ESPERANCA FARRACHA SIGWALT. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
PERCIVAL ANTONIO GUSSO, 91 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO GUSSO e IGNEZ POLAK GUSSO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
RICIERI BENEDITO DALKE, 72 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: MARILSA DO ROCIO DALKE. Filiação: VITORIO DALKE e AUGUSTINHA SIQUEIRA DALKE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
SERGIO ADRIANI VIEIRA, 57 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Filiação: ANTONIO VIEIRA e MARIA VERONICA DE ASSUNCAO VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 09/02/2026.
SERGIO ANTONIO MAZUR, 59 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARA PERES VILLAR MAZUR. Filiação: GUILHERME MAXUR e TEREZA PARISE MAZUR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
TERESA STOLERMAN COMPARIM, 1 mes(es). Filiação: LUIS FELIPE COMPARIM e AGNES MARTINS STOLERMAN COMPARIM. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO BATEIAS – CONCEIÇÃO DA MEIA LUA, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
VICENTE MEDEIROS BARBOSA, 61 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: SILVANA AUGUSTO. Filiação: MANOEL DA SILVA BARBOSA e DULCE MEDEIROS BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
VITOR GABRIEL CONSUL, 20 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EDILAINE NUNES CONSUL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
WALDEMAR DE JESUS DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: MARISA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA. Filiação: GERALDO JOSE DA SILVA e ALZIRA DE SOUZA DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 10/02/2026.
