El juez del colegio de Casanare, Ferney Trujillo, será el árbitro de Millonarios vs Once Caldas este miércoles en El Campín por la fecha 18 del todos contra todos del Finalización 2025, duelo que dará inicio a las 8:20 pm con señal de TV por WIN+ y de audio en la multitransmisión de Mundo Millos en simultánea por todas nuestras plataformas.
Este será el partido oficial número 17 de Millonarios con el silbato de Ferney Trujillo en la historia y el tercero frente al Once Caldas. El último partido que el árbitro de Casanare le pitó al Embajador fue la victoria en Techo 2-0 sobre Fortaleza del pasado 6 de abril, en el que sacó tres amarillas (una para Forta y dos para Millos) y ninguna roja.
El récord del Embajador cuando él es el árbitro hasta acá es de 8 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Como local, la estadística es de 4 triunfos y 2 igualdades, sin derrotas, en 6 partidos jugados.
Millonarios – Once CaldasFinalización 2025 – Fecha 18Central: Ferney Trujillo (Casanare)Línea 1: Jorge Sanna (Norte)Línea 2: Fabio Parra (Huila)Emergente: Diego Moscoso (Bogotá)VAR: Fernando Acuña (Boyacá) AVAR: Alejandro Moncada (Antioquia)