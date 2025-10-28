Desde hace más de dos meses, Deportivo Cali trabaja para convertirse en Sociedad Anónima luego de la llegada de IDC NetWork, empresa guatemalteca, como grupo inversor de la institución vallecaucana, que en los últimos años había presentado grandes problemas económicos.

La empresa que se hizo dueña del 85% de las acciones del club planea realizar una inversión de 55 millones de dólares para no solo subsanar las deudas que tiene el club sino también poder invertir tanto en el plantel deportivo como en la parte administrativa.

La Superintendencia de Sociedades aprobó el pasado 24 de octubre aprobó el acuerdo de restructuración. De acuerdo con la entidad, en los próximos 10 años la restructuración de la institución vallecaucana ascenderá a los 106.949.896.675 pesos colombianos.

“Se contempla la conversión de la asociación en sociedad anónima, lo cual implicará, entre otras cosas, el ingreso de un inversionista como accionista, que aportará liquidez para la recuperación del club deportivo. La duración y el trámite de este proceso dependerá del cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 1445 de 2011”, informó la Supersociedades.

“La reestructuración del Deportivo Cali es una muestra del apoyo de los acreedores al Club, de su confianza en la recuperación de su actividad económica y deportiva, que afianza la protección del empleo y el crédito, lo cual evidencia la función social que cumplen las empresas, por cuya protección y fortalecimiento trabaja la Superintendencia de Sociedades”, complementó Billy Escobar, el superintendente de Sociedades.

En lo deportivo, el equipo dirigido por Alberto Gamero se ubica en la decimocuarta casilla de la tabla de posiciones con 20 puntos luego de cinco partidos ganados, cinco empatados y siete perdidos y se aferra a un milagro para poder clasificar a cuadrangulares. Este martes 28 de octubre enfrenta a Alianza FC en su estadio.

