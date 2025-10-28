Xbox Game Pass. Foto: Reprodução/Twitter
Após o aumento dos preços do Game Pass para até R$120/mês, muitos rumores apontavam para a possibilidade da Microsoft lançar uma versão gratuita – mas com anúncios – do streaming de jogos.
E mais uma vez os rumores estavam certos. A informação foi confirmada na última sexta-feira (24) pelo jornal The New York Times. Em um artigo sobre o lançamento do remake do Halo original, uma fonte oficial da Microsoft confirmou para o jornal que a empresa está testando uma possibilidade de criar um novo plano com anúncios no Game Pass.
Além de um plano mais barato com ads, a Microsoft também confirmou que está testando uma forma de permitir que alguns jogos possam ser acessados de graça via nuvem por qualquer pessoa, com propagandas passando durante o jogo. Também foi confirmado que a Microsoft pensa nisso como um programa diferente do Game Pass.
De acordo com uma reportagem anterior da The Verge, esse plano de jogos em nuvem com propaganda já está sendo testado por alguns funcionários da Microsoft, que afirmaram que o jogador precisará ver dois minutos de propagandas antes de acessar o jogo de forma gratuita. Também haverá um limite de quanto poderá ser jogado, que por enquanto é de no máximo uma hora por sessão e cinco horas totais no mês. E claro, esses tempos de anúncios e limites de jogo podem ser alterados quando o programa for lançado para o público geral.
Por enquanto ainda não há uma data para quando o Game Pass com anúncios ou o programas de jogar grátis em nuvem será lançado, mas há uma expectativa de que isso não irá demorar muito para acontecer.
