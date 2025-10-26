Filme termina com questões em aberto. Apesar das autoridades desconfiarem da Rússia, da China e da Coreia do Norte, não é revelado quem é responsável pela ameaça a Chicago —assim como a ordem do presidente do EUA e se a bomba chegou, de fato, a explodir. Ou seja: as questões levantadas no filme não são respondidas no final.
Aclamado pela crítica. ‘Casa de Dinamite’ já foi muito elogiado por críticos e tem 79% de aprovação do Rotten Tomatoes. O filme estreou ontem na plataforma e teve uma breve passagem pelos cinemas.
Longa conta com um elenco de peso. Jason Clarke, Rebecca Ferguson, Idris Elba, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King e Greta Lee são parte do elenco da produção.
O suspense é um dos fortes candidatos ao Oscar de Melhor Filme, segundo o Golden Derby.
A diretora Kathryn Bigelow foi a primeira mulher a ganhar o Oscar de Melhor Direção, um feito alcançado em 2010 com o filme “Guerra ao Terror”. A cineasta é conhecida pela sua filmografia com temas como filmes de ação e guerra.
“Casa de Dinamite” serve como o terceiro filme do que Bigelow considera uma trilogia não oficial, juntamente com “Guerra ao Terror” e “A Hora Mais Escura”, ambos também filmes sobre o complexo poderio militar e industrial.