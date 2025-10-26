No domingo, 26 de outubro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), realiza a aplicação da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) em todo o país. O exame visa avaliar o nível de conhecimento e a formação dos futuros professores das licenciaturas e auxiliar estados e municípios a selecionarem professores para as suas redes.
A PND recebeu 1.086.914 inscrições. Para o participante garantir uma aplicação tranquila, é importante estar atento às orientações e aos prazos estipulados no edital PND 2025. Fazem parte dos itens imprescindíveis o documento de identificação com foto e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
O cronograma da prova é o mesmo em todo o país: abertura dos portões às 12h, fechamento às 13h e início da realização da prova às 13h30, conforme o horário de Brasília. O término está marcado para as 19h.
Os participantes podem conferir, por meio do Sistema PND, o Cartão de Confirmação de Inscrição do exame, que traz o local de prova, data e horários de realização. Apesar de não ser obrigatório, o Instituto recomenda levar o Cartão no dia da aplicação.
A avaliação é composta por duas partes. A parte de Formação Geral Docente conta com 30 questões objetivas e uma questão discursiva, que visa analisar aspectos como clareza, coerência, coesão, argumentação e domínio da norma padrão da língua portuguesa.
Já a de Componente Específico tem 50 questões de múltipla escolha voltadas para as situações-problema e os estudos de caso da área de formação do participante. Serão avaliadas 17 áreas da licenciatura.
Pedagogia lidera as inscrições na PND, com 560.576 inscrições confirmadas. Letras – português vem em segundo lugar, com 73.187 confirmações, seguida de matemática (72.530) e educação física (65.911).
PND – A Prova Nacional Docente faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica e de incentivo à docência no país. O exame teve adesão de 22 unidades da Federação e 1.508 municípios de todas as regiões do país, dos quais 18 são capitais. As redes públicas de ensino que aderiram poderão optar por utilizar como etapa única ou complementar em seus concursos públicos ou processos simplificados de contratação de professores.
Os estados que aderiram à iniciativa foram: Acre, Amapá, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Confira a lista dos entes que manifestaram interesse em participar da PND.
Diretrizes – A Portaria nº 399/2025 dispõe sobre as regras e os procedimentos para realização da PND. A prova terá a mesma matriz da avaliação teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas, que, desde a sua edição em 2024, tem enfoque nos cursos de formação docente. A PND será aplicada anualmente, voltada aos licenciados.
Assessoria de Comunicação social do MEC, com informações do Inep