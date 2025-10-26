De surpresa, a Microsoft anunciou Halo: Campaign Evolved, um remake completo do primeiro game protagonizado por Master Chief. O jogo tem data de lançamento prevista para 2026, e será o primeiro na história da franquia a ser lançado para PlayStation 5. Naturalmente, ele também terá versões para Xbox Series X|S e PC.
“É um remake da história que começou tudo. É uma recriação moderna, mas fiel, de Combat Evolved, com a lendária campanha de Master Chief“, explicou Damon Conn, produtor executivo, em entrevista ao Omelete.
Claro, o game não é apenas uma recriação do shooter original. Além de trazer três missões inéditas, que contam os eventos que antecedem o enredo, ele se moderniza ao trazer novas ferramentas para os jogadores:
“Para engajar novos jogadores, transformar o gameplay em algo moderno era um ponto crítico para nós. Adicionamos corrida, e você pode interagir com um grande número de armas que não estavam disponíveis em Combat Evolved, como a espada de energia“, complementou o diretor Greg Hermann.
Outro aspecto focal para o desenvolvimento é a estreia de Master Chief em consoles da Sony, e ambos desenvolvedores se mostraram animados com a recepção dos fãs à notícia:
“Esperamos que os fãs veteranos deem boas vindas aos novos jogadores que estão chegando. Sabemos que alguns deles podem ter começado com o Xbox e talvez tenham mudado para outro console, mas eles têm amigos que só tiveram PlayStation e nunca puderam jogar o primeiro Halo ou qualquer título da franquia. Estamos otimistas que essas pessoas irão se divertir com o multiplayer que temos nesse jogo, já que teremos crossplay em todas as plataformas“, disse Hermann.
Conn explicou que o elemento multiplayer é a possibilidade de jogar a campanha cooperativamente. Por enquanto, o multiplayer competitivo não está no horizonte, mas não é difícil de imaginar que ele seja disponibilizado num futuro próximo.
Por fim, Conn disse que espera que o game tenha um impacto positivo para a série como um todo, e ele espera honrar o legado de Combat Evolved com o remake:
“Esperamos que ele reacenda uma faísca, que honremos o legado do jogo original e consigamos retribuir com algo ainda maior. Teremos a maior quantidade de pessoas na história jogando esse jogo, e isso é animador para nós e para a franquia“, finalizou.