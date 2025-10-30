No final da tarde desta quarta (29), o Flamengo foi à campo fora de casa, no Estádio SESC Venda Nova, em partida válida pela Copa do Brasil Sub-20 e foi superado pelo Atlético-MG pelo placar de 2×0. Agora, os Garotos do Ninho precisarão reverter o placar jogando em casa na próxima quinta (06), para se classificar para a próxima fase da competição. Antes, no domingo (02), enfrentam o Botafogo pela semifinal do Carioca da categoria no Estádio Nilton Santos.
O jogo
Os dois times começaram a partida se estudando e as disputas de bola no meio de campo deram a tônica do jogo nos primeiros minutos. No entanto, em uma escapada aos 6 minutos de partida, os donos da casa saíram na frente e abriram o placar com João Marcelo em um belo chute de fora da área, sem chance para Leo Nannetti.
A primeira chegada perigosa do Flamengo, foi aos 10 minutos, com Camargo chutando forte em cima do goleiro, após receber passe de Douglas Telles. Aos 18, e novamente com João Marcelo, o Atlético ampliou a sua vantagem. O camisa 9 do adversário aproveitou a bola que sobrou e marcou, após jogada individual de David Kauã. O Flamengo precisando se lançar ao ataque até chegava, porém a defesa adversária prevalecia nos duelos e os Garotos do Ninho foram para o intervalo com a desvantagem no placar.
No segundo tempo, o Mengão voltou a campo e logo aos 3 minutos, após cruzamento de Germano, a bola sobrou para Lucas Vieira que acertou a bola na trave. Na sobra, Camargo chegou a marcar para o Flamengo, mas o árbitro assistente indicou posição de impedimento do camisa 9 e o gol foi anulado.
Aos 15, após falta pela esquerda em Joshua, o lateral Vitor Gabriel recebeu o seu segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Flamengo em vantagem numérica em campo. No entanto, a vantagem não durou muito, pois aos 20 minutos, quem foi expulso foi Iago, após falta no campo de defesa. O time rubro-negro seguiu atacando, buscando minimizar a desvantagem, no entanto, o resultado se manteve em 2×0 até o final da partida.
Próximos compromissos
A partida de volta pela Copa do Brasil será no dia 06/11 (quinta), às 16h30, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. A partida terá novamente transmissão do Sportv e o Flamengo precisará reverter uma desvantagem de dois gols para levar a disputa para os pênaltis. Antes, os Garotos do Ninho visitam o Botafogo no domingo (02/11) pela semifinal (ida) do Campeonato Carioca Sub-20, às 10h e com transmissão da Flamengo TV.
Atlético-MG 2×0 Flamengo
Copa do Brasil Sub-20 – Oitavas de Final (ida)
SESC Venda Nova, Belo Horizonte-MG – 29/10/2025
Flamengo: Leo Nannetti, Daniel Sales (Wanderson), Iago (C), Johnny, Gusttavo (Germano); Kaio Nóbrega (Lucas Vieira), Pablo Lúcio, Guilherme Gomes; Douglas Telles (Joshua), Alan Santos (Da Mata), Camargo (João Vitor).
Técnico: Bruno Pivetti