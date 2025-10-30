Lanús e Universidad de Chile medem forças nesta quinta-feira (30), às 19h, em confronto decisivo válido pela semifinal da Sul-Americana 2025. A partida será realizada no estádio Ciudad de Lanús, na Argentina.
O duelo terá transmissão ao vivo pelo Paramount+, além do tempo real no CNN Esportes.
O Lanús, comandado pelo técnico Juan Tejera, recebe a equipe chilena do treinador Gustavo Álvarez em busca de uma vaga na grande final do torneio continental.
As duas equipes chegam a esta fase após uma campanha consistente na competição. O confronto da semifinal promete ser equilibrado, com ambas as equipes buscando um lugar na decisão da Sul-Americana.
O vencedor deste duelo irá enfrentar o Atlético-MG na grande final do torneio, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai).
Percurso das equipes
O Lanús iniciou sua campanha direto nas oitavas, após liderar seu grupo. Eliminou o Central Córdoba nos pênaltis e depois o Fluminense, garantindo presença na semifinal.
A Universidad de Chile passou pelos playoffs e eliminou Guaraní, Independiente (por decisão judicial) e Alianza Lima, mostrando força nas fases eliminatórias.
O Lanús perdeu uma grande oportunidade no jogo de ida, quando vencia por 2 a 0 e acabou permitindo o empate nos minutos finais.
Agora, busca confirmar a classificação diante da torcida. O técnico Mauricio Pellegrino deve manter a base titular e aposta em Rodrigo Castillo, autor dos dois gols no primeiro duelo.
A Universidad de Chile mostrou poder de reação no primeiro jogo e busca repetir o bom desempenho fora de casa que teve em fases anteriores da Sul-Americana.
O técnico Gustavo Álvarez deve manter o time titular e aposta em Lucas Di Yorio e Charles Aránguiz como principais armas ofensivas.
Onde assistir a Lanús x Universidad de Chile
Ficha técnica de Lanús x Universidad de Chile
- Data: 30/10/2025
- Horário: 19h00
- Local: Ciudad de Lanús
- Fase: Semifinal – Jogo de volta