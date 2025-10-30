O mês de novembro de 2025 promete ser um dos mais chuvosos do ano em boa parte do país. Segundo a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo, o La Niña — fenômeno caracterizado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial — está favorecendo a passagem de frentes frias mais intensas pelo Sul e Sudeste do Brasil. Algumas delas poderão trazer ar polar com força suficiente para causar resfriamento atípico no Centro-Sul do país.
Além disso, o La Niña estimula a formação de corredores de umidade, que transportam o ar quente e úmido da Amazônia em direção ao Centro-Oeste e Sudeste, aumentando as condições para chuvas volumosas e persistentes.
“Durante novembro há chance de formação de pelo menos um evento de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que costuma provocar chuva intensa por vários dias consecutivos”, afirma Josélia Pegorim.
Chuvas acima da média e temporais isolados
As projeções indicam volumes de chuva acima da média no Paraná, Sudeste, Centro-Oeste, Bahia, extremo norte e em grande parte do Amazonas. Regiões como Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF) podem registrar acúmulo superior a 300 mm ao longo do mês.
No Rio Grande do Sul, são esperados alguns temporais localizados, mas o volume total de precipitação deve ficar ligeiramente abaixo da média. Já o Nordeste, especialmente o interior da região, segue com pouca chuva, comportamento típico para esta época do ano.
Temperaturas abaixo do normal no Centro-Sul
As temperaturas devem ficar um pouco abaixo da média em grande parte do Centro-Oeste, do Paraná e da região Sudeste. O motivo é a combinação de muitos dias nublados, chuvas frequentes e a entrada de massas de ar frio vindas do sul do continente.
“A chance de onda de calor em novembro é baixa, mas novos episódios de frio fora de época podem se repetir, como ocorreu em outubro”, reforça Pegorim.
No centro-norte do país e no extremo sul, as temperaturas devem variar de dentro da média a ligeiramente acima, enquanto o Nordeste tende a ser a região mais quente do Brasil neste mês, com vários dias acima de 40 °C no interior.
Novembro serpa mês de contrastes climáticos
O cenário climático de novembro será marcado por forte contraste entre o excesso de chuva no Centro-Sul e o calor intenso no Nordeste. O avanço das frentes frias e os corredores de umidade sustentados pelo La Niña devem manter o solo úmido e as temperaturas mais amenas em boa parte do país.
Para o produtor rural e os setores que dependem do clima, o alerta é para monitorar o risco de temporais e enchentes localizadas.