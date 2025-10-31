Destaques de suas equipes no Brasileirão, Neymar, do Santos, e Everton Ribeiro, do Bahia, têm contratos válidos apenas até o fim de 2025. Além deles, o Campeonato Brasileiro conta com uma lista de jogadores que podem ficar sem clube para 2026. O levantamento foi feito com dado do site Transfermarkt.
Desde que chegou ao Santos, Neymar disputou 21 jogos, com seis gols e três assistências. Lesionado, o astro está fora desde setembro e iniciou transição para treinos com bola nesta terça-feira. Portanto, pode estar próximo de um retorno, mas terá pouco tempo até o final do contrato, válido até 31 de dezembro deste ano.
O meio-campista Everton Ribeiro, do Bahia é mais um dos craques do futebol brasileiro que, até o momento, não estendeu seu contrato para 2026. Everton Ribeiro chegou ao clube baiano em janeiro de 2024 e disputou 114 partidas, com nove gols e 16 assistências. Apesar de não abrir conversas para uma possível extensão, o contrato do jogador possui uma cláusula de renovação automática, em caso de cumprimento de metas estabelecidas pelo clube.