Reforço custou 27 milhões de euros aos cofres do clube da Luz
Se há alguém inconformado com o arranque de Richard Ríos pelo Benfica, é… o próprio reforço. Record sabe que o internacional colombiano tem feito trabalho especializado, sobretudo focado na vertente física, e apenas com um propósito em mente: convencer definitivamente os benfiquistas. O ex-Palmeiras está ciente de que chegou à Luz com um fardo pesado – os 27 milhões de euros que as águias pagaram pelo seu passe cedo lhe indicaram que o rendimento teria de ser imediato -, mas considera-se forte mentalmente. É com essa arma e com uma preparação dedicada, que não passa só pelo Benfica Campus, que o médio se vai sentindo mais adaptado de dia para dia. Tem também uma certeza: em Portugal, os adeptos ainda não viram metade do que pode fazer.
Por Rita Pedroso