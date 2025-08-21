Com a classificação, o Flamengo tem R$ 37,9 milhões arrecadados na Libertadores até o momento. O clube garantiu US$ 3 milhões (R$ 16,4 milhões) pela participação na fase de grupos, com mais US$ 330 mil (R$ 1,8 milhão) por vitória. Como venceu três jogos da primeira fase, somou R$ 5,4 milhões. O avanço para as oitavas rendeu ao Rubro-Negro mais US$ 1,25 milhão (R$ 6,8 milhões).
Flamengo ganha mais R$ 9 milhões em premiações com vaga nas quartas da Libertadores
