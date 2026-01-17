Von Chris Shaw
Der erste Treffer von Florian Wirtz für Liverpool wurde vom Verein zum Tor des Monats Dezember gewählt.
Der deutsche Nationalspieler eröffnete sein Konto mit einem souveränen Abschluss nach Hugo Ekitikes Vorlage beim 2:1 -Sieg von Anfield gegen Wolverhampton Wanderers.
Diese Leistung erhielt die meisten Stimmen in unserer Online-Umfrage unter den Fans, um das beste Tor der Reds auf allen Ebenen des Monats zu ermitteln.
Auf dem zweiten Platz landete Dominik Szoboszlai bei Leeds United, vor Alexander Isaks Auswärtstor bei Tottenham Hotspur auf dem dritten Platz.
