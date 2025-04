Fraude no INSS: 11 entidades investigadas

Ouça este artigo

Você já ouviu falar das fraudes no INSS? Recentemente, a Polícia Federal começou uma investigação que envolve 11 entidades suspeitas. Estima-se que até R$ 6,3 bilhões podem ter sido desviados! Essa situação foi comunicada ao Ministro da Previdência em junho de 2023. Neste artigo, vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre essa grave situação de fraude e suas consequências.

Polícia Federal investiga 11 entidades por fraude no INSS.

Mais de 20 entidades também são suspeitas.

Até R$ 6,3 bilhões podem ter sido desviados.

Fraudes envolvem benefícios previdenciários.

Situação foi informada ao Ministro da Previdência em junho de 2023.

UOL – Seu universo online

PF enquadra 11 entidades por fraude no INSS, mas há mais 20 suspeitas

Você sabia que a Polícia Federal está de olho em fraudes no INSS? Recentemente, 11 entidades foram identificadas como suspeitas de desvio de dinheiro. Mas não para por aí! Mais de 20 entidades estão sendo investigadas. Isso mostra o quanto é importante ficar atento e entender como funciona a previdência social. Você já parou para pensar em como essas fraudes impactam a vida de quem realmente precisa?

Último gesto de humildade: rosa branca na sepultura do papa emociona fiéis

Em um gesto tocante, uma rosa branca foi deixada na sepultura do papa, emocionando muitos fiéis. Esse ato simbólico reflete a humildade e o amor que ele transmitiu durante sua vida. É incrível como pequenos gestos podem ter um grande significado, não é mesmo? Você já fez algo especial por alguém que admira?

Conheça os cardeais considerados favoritos ao posto de papa

A escolha de um novo papa é sempre um evento significativo. Você sabia que existem cardeais que são considerados favoritos para assumir essa posição? Eles são figuras influentes na Igreja e suas escolhas podem impactar milhões de pessoas ao redor do mundo. Quais características você acha que um papa deve ter?

Pedro é titular no Flamengo contra o Corinthians; veja as escalações

Se você é fã de futebol, provavelmente está animado para o clássico entre Flamengo e Corinthians. A escalação do Flamengo traz Pedro como titular, o que promete um jogo emocionante. Você já torceu por seu time em um momento decisivo? A adrenalina é contagiante!

Dino intima líder do PL a explicar suposto acordo para divisão das emendas

A política brasileira está sempre cheia de surpresas. O líder do PL foi intimado a explicar um suposto acordo que envolve a divisão de emendas. Isso levanta questões sobre a transparência e a ética no governo. O que você pensa sobre a forma como as emendas são geridas?

Carro invade festival, atropela multidão e deixa ao menos 11 mortos no Canadá

Infelizmente, eventos trágicos acontecem. Recentemente, um carro invadiu um festival no Canadá, resultando em pelo menos 11 mortes. Isso nos faz refletir sobre a segurança em eventos públicos. Você se sente seguro em grandes multidões? O que pode ser feito para melhorar essa situação?

Liverpool massacra Tottenham de virada, é campeão inglês e retoma soberania

No mundo do futebol, o Liverpool mostrou sua força ao vencer o Tottenham de virada, conquistando o título de campeão inglês. Essa vitória é um lembrete de que nunca se deve desistir, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Você já teve um momento em que lutou até o fim e venceu?

CEO do Fortaleza se revolta com ‘câmera inconclusiva’ em gol anulado

A tecnologia no futebol é um tema polêmico. O CEO do Fortaleza expressou sua revolta com uma câmera inconclusiva que resultou em um gol anulado. Isso levanta a questão: até onde a tecnologia deve ir para garantir a justiça nas partidas? Você confia na tecnologia para tomar decisões no esporte?

‘Decepcionado’: alfaiate dos últimos papas é rejeitado pelo Vaticano

O alfaiate que vestiu os últimos papas se disse decepcionado após ser rejeitado pelo Vaticano. Isso mostra que até mesmo as figuras mais influentes enfrentam desafios. Você já se sentiu rejeitado em algum momento da sua vida? Como lidou com isso?

Quem vai cuidar de mim? Preocupação com o futuro atinge mulheres com e sem filhos

A preocupação com o futuro é algo que afeta muitas mulheres, independentemente de serem mães ou não. A pergunta “quem vai cuidar de mim?” ecoa na mente de muitas. É fundamental que as mulheres se sintam apoiadas e preparadas para o futuro. Você já pensou sobre como se preparar para o que vem pela frente?

Mãe de menina com doença rara vive rotina entre casa e hospital: ‘Despedida é difícil’

A vida de uma mãe que cuida de uma filha com uma doença rara é repleta de desafios. A rotina entre casa e hospital pode ser exaustiva e emocionalmente desgastante. Essa realidade nos faz refletir sobre a importância do apoio e do amor nas famílias. Você conhece alguém que enfrenta desafios semelhantes? Como pode oferecer ajuda?

Rival do VW T-Cross e mais: veja próximos SUVs da Omoda Jaecoo no Brasil

Se você está pensando em trocar de carro, a Omoda Jaecoo está trazendo novos SUVs que podem ser rivais do VW T-Cross. Com tantas opções no mercado, é sempre bom ficar por dentro das novidades. Você já pesquisou sobre o carro dos seus sonhos? O que você procura em um veículo?

Em crise, centrão começa a pender para Lula

A política é um jogo de xadrez, e o centrão está começando a se alinhar com Lula. Essa mudança pode ter grandes repercussões no cenário político brasileiro. Você acredita que alianças políticas são importantes para a governabilidade?

Jamil Chade

O jornalista Jamil Chade traz insights sobre a oposição a conservadores. A luta por ideais e valores é uma constante na política. Você tem um posicionamento claro sobre questões sociais e políticas?

EUA viam em Hummes oposição a conservadores

A figura de Hummes é vista como um símbolo de oposição aos conservadores nos EUA. Isso mostra como as opiniões podem dividir a sociedade. Você se sente confortável para expressar suas opiniões em debates?

João Paulo 1º, o papa que tinha medo de ser papa

O papa João Paulo 1º teve um papel marcante na história da Igreja, mas também tinha seus medos. Isso nos lembra que até as figuras mais poderosas têm inseguranças. Você já teve medo de algo que parecia inevitável? Como lidou com isso?

Michelle Prazeres

Michelle Prazeres questiona: por que queremos acelerar as pessoas? Essa reflexão é importante em um mundo que muitas vezes valoriza a velocidade em vez da qualidade. Você já parou para pensar na importância de desacelerar?

Segundo maior açude do Brasil enche após 14 anos, e povo faz festa no Ceará

Após 14 anos, o segundo maior açude do Brasil encheu, e o povo no Ceará saiu para festejar. Esse momento é um alívio para muitos que dependem da água para suas vidas. Você já participou de uma celebração coletiva? Como foi a experiência?

Marçal recebe segunda condenação à inelegibilidade e multa de R$ 420 mil

Marçal enfrentou sua segunda condenação, tornando-se inelegível e recebendo uma multa significativa. Isso levanta questões sobre a responsabilidade dos políticos. Você acredita que a punição é suficiente para garantir a ética na política?

Bolsonaro tem melhora em exames do fígado, diz boletim médico

O ex-presidente Bolsonaro apresentou melhora em seus exames do fígado, de acordo com boletim médico. Isso nos lembra da importância de cuidar da saúde. Você já fez um check-up recentemente? Como anda sua saúde?

Juíza mais jovem do Brasil assume cargo aos 25 anos: ‘Que venha o trabalho’

Uma jovem juíza de 25 anos assumiu seu cargo, mostrando que a nova geração está pronta para enfrentar desafios. Essa conquista é inspiradora! Você já se sentiu motivado por alguém mais jovem a seguir seus sonhos?

Além de perder título, Real Madrid perde compostura e deve encarar punição pesada

O Real Madrid não só perdeu um título, mas também sua compostura, enfrentando uma possível punição. Isso nos faz pensar sobre a pressão que atletas e equipes enfrentam. Você já se sentiu pressionado a alcançar um objetivo? Como lidou com isso?

Nunes projeta queda de 14% nos investimentos em São Paulo em 2026

O cenário econômico em São Paulo pode enfrentar uma queda de 14% nos investimentos. Isso gera preocupações sobre o futuro da cidade. Você se sente otimista ou pessimista em relação à economia?

Empresário capota BMW e morre em evento de carros de luxo em pista da Embraer em SP

Um trágico acidente ocorreu quando um empresário capotou sua BMW durante um evento de carros de luxo. Isso levanta questões sobre segurança em eventos automotivos. Você já participou de um evento assim? Como se sentiu?

Ex-CEO da Hurb cometeu dois furtos de obras de arte em 6 horas, diz polícia

O ex-CEO da Hurb foi acusado de cometer dois furtos de obras de arte em um curto espaço de tempo. Esse escândalo ressalta a importância da ética nos negócios. Você acredita que a ética é uma prioridade nas empresas?

Collor e sua Fiat Elba: qual foi o destino do carro que derrubou o ex-presidente

O carro Fiat Elba de Collor tem uma história intrigante. O que aconteceu com esse veículo que simbolizou um momento tão importante na política brasileira? Você já se perguntou sobre a história por trás de um objeto que possui?

Pejotização custou ao menos R$ 89 bi desde reforma e ameaça Previdência, diz estudo

A pejotização tem sido um tema debatido, com custos que podem chegar a R$ 89 bilhões. Isso coloca em risco a Previdência Social. Você já pensou sobre como as reformas impactam sua vida e a de outros?

Ingresso.com

Patacones de queijo: receita é fácil e você pode comer no lugar de pães

Se você gosta de cozinhar, que tal experimentar uma receita de patacones de queijo? É uma opção deliciosa e fácil de fazer! Você já tentou substituir o pão por algo diferente?

Maestro João Carlos Martins tratou ‘câncer agressivo’: quais os sinais?

O maestro João Carlos Martins enfrentou um câncer agressivo. Entender os sinais é crucial para o diagnóstico precoce. Você já se informou sobre a saúde e os sinais que o corpo pode dar?

Até São Pedro: os papas que se relacionaram com mulheres e teriam tido filhos

A história dos papas é cheia de curiosidades, e alguns deles tiveram relacionamentos com mulheres. Isso nos faz refletir sobre a vida pessoal de figuras históricas. Você já se interessou por histórias não contadas de líderes?

BMW atingida por touro em SP tem perda total e dona pede justiça: ‘É revoltante’

Um incidente inusitado ocorreu quando uma BMW foi atingida por um touro, resultando em perda total. A dona está pedindo justiça, e isso levanta questões sobre responsabilidade. Você já se deparou com uma situação inesperada que exigiu ação?

City vence o Nottingham com gols relâmpagos e vai à final da FA Cup

O City mostrou seu poder ao vencer o Nottingham com gols relâmpagos, garantindo um lugar na final da FA Cup. Isso nos lembra que no futebol, tudo pode acontecer rapidamente. Você já viu uma virada emocionante em um jogo?

VAMOS DE VINHO – Vinho americano é uma fortuna no Brasil; lá fora também é assim?

O vinho americano é considerado caro no Brasil. Mas como é o preço lá fora? Você já experimentou um vinho que valeu cada centavo?

Como é a terapia que ajuda Lady Gaga a viver e ‘ser criativa em meio à dor’ da fibromialgia

A cantora Lady Gaga compartilha como a terapia a ajuda a lidar com a fibromialgia e a manter sua criatividade. Isso nos faz pensar sobre a importância de cuidar da saúde mental. Você já buscou ajuda profissional em momentos difíceis?

Por menos de R$ 100, máquina de tosa promete economia com pet shop

Se você tem um pet, pode se interessar por uma máquina de tosa que custa menos de R$ 100. Isso pode ajudar a economizar com o pet shop. Você já pensou em cuidar do seu bichinho em casa?

BBB 25: sete puxões de orelha que Tadeu e a produção deram no elenco

O BBB 25 está cheio de drama, e a produção deu alguns puxões de orelha no elenco. Isso mostra como a convivência em grupo pode ser desafiadora. Você já participou de uma competição em grupo? Como foi a experiência?

UFBA recontrata professora negra que perdeu cargo após Justiça vetar cota

A UFBA recontratou uma professora negra que havia perdido seu cargo devido a uma decisão judicial. Isso levanta questões sobre igualdade e justiça. Você acredita que as cotas são uma maneira justa de promover a inclusão?

São Paulo negocia renovação com atacante sondado por rivais da Série A

O time de São Paulo está em negociações para renovar com um atacante que chamou a atenção de rivais da Série A. Isso mostra a importância de manter talentos na equipe. Você já se sentiu pressionado a tomar uma decisão importante em sua carreira?

Mulher protege cachorro de ataque de outros cães em Santos (SP)

Uma mulher em Santos se destacou ao proteger seu cachorro de um ataque de outros cães. Isso nos lembra do amor e da lealdade que temos pelos nossos pets. Você já defendeu alguém ou algo que ama em uma situação difícil?

Colunistas

Luciana Bugni

Luciana Bugni fala sobre a propaganda com Sabrina Sato e Maria Bethânia, que representa uma redenção para as cabeludas. A imagem pode ter um grande impacto na sociedade. Você já se sentiu representado em alguma campanha?

Danilo Lavieri

Danilo Lavieri analisa como a CBF poderia evitar mais um juiz com a cabeça a prêmio no Brasileirão. A arbitragem é um tema polêmico no futebol. Você já teve uma experiência negativa com decisões de árbitros?

Saque e Voleio

A análise de Fonseca destaca que ele perdeu pontos importantes e pagou caro por isso. Isso nos lembra da importância de tomar decisões estratégicas. Você já cometeu um erro que custou caro em sua vida pessoal ou profissional?

Flavia Guerra

Karla Sofía Gascón joga futebol nos Prêmios Platino e promete muitos filmes por vir. Isso mostra como a diversidade no cinema e no esporte é essencial. Você tem um artista ou atleta favorito que te inspira?

Arte Fora do Museu

Anjos Inconscientes é uma escultura que se tornou um legado do trabalho do papa Francisco. A arte pode transmitir mensagens poderosas. Você já se emocionou com uma obra de arte?

Sylvia Colombo

Sylvia Colombo reflete sobre a perda de Francisco, o papa peronista. A morte de figuras influentes pode deixar um vazio. Você já sentiu a perda de alguém importante em sua vida?

Antonio Prata

Antonio Prata discute o pundonor do camerlengo. A política e a religião estão interligadas de maneiras complexas. Você já pensou sobre como diferentes áreas da vida se conectam?

Carlos Madeiro

Carlos Madeiro fala sobre a festa no Ceará após o açude encher. Celebrar conquistas é fundamental para a comunidade. Você já participou de uma festa que simbolizava um grande acontecimento?

Mensageiro Sideral

Mensageiro Sideral discute a diferença entre conservador e destruidor. A política é cheia de nuances. Você se considera mais conservador ou progressista?

Mariana Londres

Mariana Londres aborda a devolução dos descontos indevidos do INSS, que começa em 26 de maio. Isso é um alívio para muitos. Você já teve problemas com descontos indevidos?

Diego Ribas

A derrota de Carlos Prates acendeu uma rivalidade entre equipes brasileiras no UFC. A competição é acirrada e emocionante. Você já se sentiu parte de uma rivalidade saudável?

Alexandra Moraes

Alexandra Moraes fala sobre a Semana dos presidentes, que exibe feridas que não fecham no Brasil. A história do país é marcada por desafios. Você acredita que é possível curar essas feridas?

Vinicius Torres Freire

Vinicius Torres Freire discute a comida mais cara, a roubalheira no INSS e um governo meio perdido. A economia e a política estão sempre interligadas. Você já se sentiu frustrado com a situação econômica do país?

Marcos de Vasconcellos

Marcos de Vasconcellos revela que o Google já ganha mais com IA do que com anúncios do YouTube. A tecnologia está mudando o mercado. Você acredita que a IA é uma ferramenta positiva ou negativa?

Giovana Madalosso

Giovana Madalosso fala sobre o poderzinho da mente. A saúde mental é crucial para o bem-estar. Você já explorou técnicas para melhorar sua saúde mental?

PVC

PVC comenta sobre Flamengo x Corinthians, destacando que o clássico leva mais público hoje do que na era Zico. O futebol é uma paixão nacional. Você já acompanhou um jogo que te deixou sem fôlego?

Ruy Castro

Ruy Castro discute o texto que se escreve com as pernas. A expressão artística pode assumir várias formas. Você já se expressou de maneira criativa?

Futebol pelo Mundo

Além de perder título, o Real Madrid deve encarar punição pesada. O futebol é cheio de reviravoltas. Você já viu seu time passar por uma fase difícil?

Michael Viriato

Michael Viriato fala sobre como errar nos investimentos é inevitável, mas o tipo de erro é escolha sua. A educação financeira é essencial. Você já cometeu um erro financeiro que te ensinou uma lição valiosa?

Elio Gaspari

Elio Gaspari discute a roubalheira contra o andar de baixo e a empulhação do INSS. A corrupção é um tema recorrente. Você já se sentiu impotente diante de situações injustas?

Samuel Pessôa

Samuel Pessôa conversa com um leitor sobre questões cotidianas. O diálogo é fundamental para entender diferentes perspectivas. Você já teve uma conversa que mudou sua visão sobre algo?

Marcelo Leite

Marcelo Leite aborda a penosa polêmica sobre dores na coluna. A saúde física é crucial para o bem-estar. Você já buscou ajuda para problemas de saúde?

Caçador de Carros

Consultar o livro de bordo de um carro usado é fundamental para negociar preço. A compra de um carro pode ser um grande investimento. Você já se sentiu inseguro ao comprar um veículo?

Mercado da Bola

O São Paulo está negociando renovação com um atacante sondado por rivais da Série A. O mercado de transferências é sempre agitado. Você já torceu por um jogador que estava prestes a ser transferido?

Mais lidas

Conheça os cardeais considerados favoritos ao posto de papa

Empresário capota BMW e morre em evento de carros de luxo na Embraer

Liverpool massacra Tottenham de virada, é campeão inglês e retoma soberania

Último gesto de humildade: rosa branca na sepultura do papa emociona fiéis

Juíza mais jovem do Brasil assume cargo aos 25 anos: ‘Que venha o trabalho’

Escolha seu time

Esporte

Primo de Neymar, ex-Palmeiras diz que tem outra inspiração na carreira.

Crias de Cotia escutam recado de Zubeldía e resolvem problemas no São Paulo.

Palmeiras vive boa fase e vê rivais do Mundial terem semana ‘catastrófica’.

Renato Gaúcho detona gramado sintético: ‘Ruim para todo mundo’.

Mundial de Surfe: Luana Silva chega à primeira final e é vice na Austrália.

City oferece R$ 260 mi em goleiro português para substituir Éderson

A movimentação no mercado de futebol é intensa, e o City está disposto a investir. Você já se perguntou qual jogador poderia mudar a história do seu time?

Derrota de Carlos Prates acende rivalidade entre equipes brasileiras no UFC

O UFC é um campo de batalha onde rivalidades são formadas. Você já se sentiu parte de uma torcida em uma luta?

Arábia apela a técnicos brasileiros para lapidar geração para Copa em casa

A busca por talentos é constante no mundo do futebol. Você já sonhou em ver seu time ganhar um torneio importante?

Irreconhecível, Michel Pereira faz luta morna e perde segunda seguida no UFC Kansas City

A pressão nos esportes é alta, e nem sempre o desempenho é o esperado. Você já teve um dia em que não conseguiu dar o seu melhor?

‘Dona de Mim’: nova novela das 19h começa com traição e mocinha trambiqueira

As novelas sempre trazem histórias intrigantes. Você já se viu envolvido em uma trama de novela?

Quanto mais magra, mais trabalho eu tinha e mais amada eu era, diz ex de Cauã Reymond

A pressão estética é um tema recorrente. Você já se sentiu pressionado a se encaixar em padrões?

Juliette dedica música Boyzynho, do novo álbum, para o noivo: ‘Apaixonada’

O amor é sempre uma fonte de inspiração. Você já dedicou uma música especial para alguém que ama?

Netinho anuncia volta ao hospital para terceira fase de tratamento contra câncer

A luta contra o câncer é desafiadora. Você já conheceu alguém que enfrentou essa batalha?

Lançamentos de maio: veja os principais filmes e séries do streaming

O mundo do entretenimento está sempre mudando. Você já ficou ansioso por um lançamento que estava por vir?

Clube UOL: aproveite 30% OFF na peça ‘O Figurante’ de Mateus Solano em SP

O teatro é uma forma de arte que encanta. Você já assistiu a uma peça que te marcou?

Drew Barrymore sobre procedimentos estéticos: ‘Nunca fiz, quero seguir assim’

A beleza é um tema que gera debates. Você já pensou sobre o que a beleza significa para você?

Preta Gil faz participação especial e canta ‘Drão’ com o pai em último show de SP

A música é uma forma poderosa de conectar as pessoas. Você já teve a oportunidade de ver um show inesquecível?

Briga em ‘Garota do Momento’: Juliano agride Clarice, e ela o acusa de assassinato

As tramas das novelas muitas vezes refletem a realidade. Você já se sentiu impactado por uma história de ficção?

‘The Last of Us’: Splash responde as principais perguntas dos fãs sobre a série

As séries têm o poder de nos prender. Você já maratonou uma série que não conseguia parar de assistir?

Notícias

Operação da polícia civil deixa sete mortos na Baixada Fluminense.

Favelas paulistanas têm 5 vezes a densidade do resto da cidade e esgoto como maior gargalo.

Herança de Gugu inclui postos de gasolina; afinal, ele era dono do Graal?

Empresa de alvo da PF ganha contrato na prefeitura do pai de Hugo Motta na Paraíba.

Santos, no litoral de SP, tem alerta para ressaca com ondas de até 2 metros e inundações.

Ela tem 15 bebês reborn, avaliados em R$ 28 mil: ‘Fui chamada de maluca’

A história de quem coleciona bebês reborn é fascinante. Você já se interessou por coleções inusitadas?

Minha disposição é para candidatura à Presidência, diz Eduardo Leite

A política é um campo que atrai muitos. Você já se imaginou em uma posição de liderança?

Rio Grande do Sul ainda avalia danos ao patrimônio histórico da imigração

Os danos ao patrimônio são preocupantes. Você já se sentiu conectado à história de sua região?

Vice-prefeito de SP se contrapõe a Nunes e diz ser contra mudança na GCM

A política local é cheia de debates acalorados. Você já se envolveu em uma discussão sobre questões comunitárias?

Carros

BMW atingida por touro tem perda total e dona pede justiça: ‘é revoltante’

Esse incidente inusitado levanta questões sobre responsabilidade e segurança. Você já se deparou com uma situação semelhante?

Consumo de 18 km/l com etanol no tanque é possível, mas poucos conseguem

A economia de combustível é um tema relevante. Você já fez escolhas conscientes para economizar?

Rival do VW T-Cross e mais: veja próximos SUVs da Omoda Jaecoo no Brasil

Novos modelos de carros sempre chamam a atenção. Você já se imaginou dirigindo um SUV?

Desafio da internet: você consegue achar os 4 animais nesta imagem?

Os desafios online são divertidos. Você já se desafiou a encontrar algo em uma imagem?

Tubarão de tênis? Entenda meme do ‘Tralalero Tralala’ que invadiu as redes

Os memes são uma parte divertida da cultura moderna. Você já se riu de um meme que viralizou?

Onda dos chatbots tem IA criada em 15 segundos e ‘loop emocional’ com robô

A tecnologia está mudando a forma como interagimos. Você já conversou com um chatbot?

Do estrelado ao velho conhecido: comer bem em NY passa por mãos brasileiras

A gastronomia é uma parte importante da cultura. Você já experimentou pratos de diferentes culturas?

‘Decepcionado’: alfaiate dos últimos papas é rejeitado pelo Vaticano

A história do alfaiate é intrigante. Você já se sentiu desapontado em uma situação inesperada?

Relógio diferente: o país onde as horas do dia começam só ao nascer do sol

A cultura do tempo varia pelo mundo. Você já pensou sobre como o tempo é percebido em diferentes lugares?

Criminoso mais procurado do Rio, patrono do Salgueiro vende cigarro ilegal

A criminalidade é um tema sério. Você já se sentiu inseguro em sua comunidade?

Uso de dados pessoais de saúde para publicidade se espalha em farmácias

A privacidade é uma preocupação crescente. Você já se sentiu invadido em relação aos seus dados pessoais?

Propulsão elétrica em vez de diesel é o futuro do transporte marítimo?

A sustentabilidade é um tema importante. Você já pensou sobre como suas escolhas impactam o meio ambiente?

Por que aves estão desaparecendo em áreas preservadas da Amazônia

A conservação da natureza é essencial. Você já se envolveu em ações para proteger o meio ambiente?

SEM FRESCURA

Muco no cocô? Coisas estranhas que podem aparecer nas fezes. A saúde intestinal é fundamental. Você já prestou atenção nos sinais que seu corpo dá?

Leite de magnésia como primer? Vanessa Rozan fica perdida com nova trend

As tendências de beleza estão sempre mudando. Você já se aventurou em uma nova tendência?

Compre pelo WhatsApp ou ligue para nós

A tecnologia facilita a vida. Você já fez compras pelo WhatsApp?

Investigação aponta que até R$ 6,3 bilhões podem ter sido desviados de beneficiários

A fraude no INSS é um tema sério. Você já se sentiu enganado por alguém?

Ministro da Previdência foi alertado sobre fraudes no INSS em junho de 2023

A vigilância é importante para prevenir fraudes. Você já se perguntou como as instituições lidam com esses problemas?

Devolução dos descontos indevidos do INSS começa em 26 de maio

A devolução é um alívio para muitos. Você já teve que lidar com questões de reembolso?

Suspeito de 30 anos já era conhecido da polícia

A criminalidade é um ciclo difícil. Você já se perguntou como é possível quebrar esse ciclo?

‘Estamos todos em luto’, diz primeiro-ministro do Canadá

A perda de vidas é sempre dolorosa. Você já se sentiu impactado por uma tragédia?

Salah tira selfie com celular de torcedor

O futebol é uma paixão que une as pessoas. Você já teve uma experiência memorável em um jogo?

A bola entrou ou não? Veja o lance polêmico

As decisões em campo podem ser controversas. Você já se envolveu em discussões sobre decisões de árbitros?

‘Destrói Mbappé’: imprensa espanhola se derrete por Yamal

O futebol é cheio de talentos emergentes. Você já se sentiu inspirado por um jovem atleta?

Ancelotti está muito perto de acertar com a seleção brasileira, diz TV inglesa

As especulações sobre treinadores são comuns. Você já torceu por um técnico em particular?

Mega Sena

A Mega Sena é sempre uma esperança para muitos. Você já sonhou em ganhar na loteria?

Pecadores

As histórias de pecado e redenção são universais. Você já se sentiu em dívida com alguém?

Star Wars: Episódio III – A Vingança Dos Sith (Relançamento)

Os clássicos sempre têm um lugar especial. Você já revisitou um filme que ama?

Um Filme Minecraft

A criatividade em filmes é infinita. Você já se imaginou em um mundo de fantasia?

Escorredor de alimentos está por menos de R$ 20; o que diz quem comprou

As compras do dia a dia podem ser surpreendentes. Você já encontrou um produto que superou suas expectativas?

Conclusão

Em resumo, a fraude no INSS é um assunto sério que afeta diretamente muitos brasileiros. Com R$ 6,3 bilhões possivelmente desviados, a situação é alarmante e exige atenção. A Polícia Federal está na linha de frente, investigando 11 entidades e outras 20 suspeitas. É fundamental que todos nós estejamos cientes dos impactos que isso pode ter na vida de quem realmente precisa dos benefícios previdenciários.

É hora de refletir sobre como podemos contribuir para um sistema mais justo e transparente. Você já pensou em como essa situação pode influenciar sua vida ou de alguém próximo? Acompanhe mais sobre esse e outros assuntos no nosso site. Não perca a oportunidade de se informar e se engajar! Acesse Ubirata Online para mais artigos interessantes.

Perguntas frequentes

O que é a fraude no INSS?

A fraude no INSS é o desvio de recursos destinados aos benefícios previdenciários. Isso pode ocorrer quando pessoas ou entidades conseguem benefícios de forma ilegal.

—

Quais são as 11 entidades investigadas?

A Polícia Federal investiga 11 entidades que supostamente são parte desse esquema de fraude. Mais detalhes sobre essas entidades ainda não foram divulgados.

—

Quanto dinheiro pode ter sido desviado?

Estima-se que até R$ 6,3 bilhões podem ter sido desviados. Esse valor representa uma quantia extremamente alta, que prejudica muitos beneficiários.

—

Como a fraude foi descoberta?

A fraude foi descoberta através de investigações realizadas pela Polícia Federal. Informações chegaram ao Ministro da Previdência em junho de 2023.

—

O que pode ser feito para combater essa fraude?

O combate à fraude exige investigação rigorosa e punição dos responsáveis. Medidas de prevenção também são essenciais para proteger os beneficiários do INSS.