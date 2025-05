Revitalização do Trevo de Boa Vista da Aparecida entra em nova fase com entrega de projeto

Prefeito Eduardo Henrichs apresentou proposta com apoio do deputado Gugu Bueno após aprovação na Alep

Boa Vista da Aparecida deu mais um passo decisivo para transformar a entrada principal da cidade. O prefeito Eduardo Henrichs entregou, nesta semana, o projeto executivo da revitalização do Trecho de Acesso Central, que contempla ciclovia, paisagismo, nova urbanização e melhorias estruturais até a Avenida Tancredo Neves. A proposta foi apresentada ao 1º secretário da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), deputado estadual Gugu Bueno, e representa um investimento estimado em R$ 2,7 milhões.

A entrega do projeto só foi possível após a aprovação da municipalização de dois trechos da PR-180 que cruzam a área urbana de Boa Vista da Aparecida – uma medida articulada por Gugu Bueno junto ao Governo do Estado e aprovada pela Assembleia Legislativa em março deste ano.

“É uma obra que vai transformar completamente a entrada de Boa Vista da Aparecida, que assumiu um papel turístico relevante na região. Merece esse investimento. Enfim, será um grande projeto e eu tenho certeza que, junto com o nosso governador Ratinho Junior, vamos transformar esse sonho, mais uma vez, em realidade para a população da cidade”, afirmou o deputado Gugu Bueno.

Com o trecho já incorporado ao sistema viário municipal, o município pode agora viabilizar os trâmites técnicos e buscar recursos para a execução da obra.

“Esse projeto começou em uma conversa com o deputado Gugu Bueno, em que tivemos a intenção e a vontade, como Boa Vista é uma cidade turística e tem um potencial de crescimento incrível, para poder municipalizar”, relembra o prefeito Eduardo Henrichs.

“É um projeto grandioso, que vai valorizar ainda mais nossa cidade. Estamos felizes em contar com o apoio do deputado e do governador Ratinho Junior para tornar esse sonho realidade”, completou o prefeito.

O trecho que será revitalizado compreende 1.210 metros da antiga rodovia estadual, entre o posto H Trevisan e o início da Avenida Tancredo Neves. A proposta de reurbanização inclui asfaltamento, calçadas, sinalização, iluminação moderna, ciclovia e paisagismo.

“A partir de agora, com a municipalização aprovada pela Assembleia, o prefeito Eduardo dará início a novos investimentos, com a possibilidade de executar os projetos e buscar novos recursos. E claro, nós vamos continuar aqui em Curitiba trabalhando e apoiando todos os projetos do município de Boa Vista”, afirmou Gugu Bueno.

A proposta reforça a atuação conjunta entre município, Governo do Estado e Assembleia Legislativa, promovendo desenvolvimento urbano, segurança viária e valorização turística para Boa Vista da Aparecida.

Assessoria | Catve.com