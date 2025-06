Furto de cabos solares causa prejuízo em propriedades rurais de Campina da Lagoa

https://www.instagram.com/p/DK9q4pFO5C-/?igsh=MXh4dTc0eDlkeXl3MQ==

A criminalidade voltou a atingir o campo paranaense. Em Campina da Lagoa, a Polícia Militar registrou um furto de grandes proporções na localidade da Herveira, zona rural do município. No Sítio São José, do agricultor Aparecido Vieira de Andrade, cerca de 3 mil metros de cabos solares fotovoltaicos foram levados, comprometendo totalmente o sistema de energia elétrica da propriedade.

Segundo o agricultor, ele notou a interrupção no funcionamento das placas solares e, ao verificar o local, encontrou a cerca rompida e várias caixas subterrâneas de concreto violadas. Os fios furtados, de 6mm nas cores vermelho e preto, foram levados sem deixar pistas aparentes.

E os criminosos não pararam por aí: outra propriedade nas proximidades também foi alvo de furto com o mesmo modus operandi. O segundo crime só foi percebido na sexta-feira (14), e os proprietários ainda avaliam o prejuízo total.

A Polícia Militar orienta que os produtores rurais reforcem a segurança em suas propriedades com câmeras, alarmes e monitoramento, especialmente diante do aumento de furtos no meio rural.

Situação preocupa produtores no Paraná

Casos como esses têm se tornado cada vez mais comuns no interior do estado. Furtos de cabos, baterias, transformadores e sistemas solares inteiros se espalham por regiões agrícolas, onde a cobertura policial é limitada. O cobre, com alto valor de revenda, é o principal alvo de quadrilhas especializadas.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, houve crescimento nas ocorrências de furto qualificado no campo, especialmente em estruturas de energia, o que impacta diretamente a produtividade rural.

A investigação segue em andamento.

