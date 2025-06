Morador de rua é espancado até a morte com pedras e vaso de plantas em posto de combustível

https://www.instagram.com/reel/DLIGC7-Oysy/?igsh=MXA3NWZ0YWl6N3hwaA==

Na manhã desta sexta-feira (20), um homem foi morto após uma briga na Avenida Carlos Gomes, em Cascavel (PR). Câmeras de segurança registraram o momento em que ele cai no chão e passa a ser agredido com socos, chutes, pedras e até um vaso de plantas.

Socorristas do Siate foram acionados, mas ao chegarem no local a vítima já estava sem vida, com ferimentos graves na cabeça. O corpo foi encaminhado à Polícia Científica para identificação. A vítima seria um morador em situação de rua.

Três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no crime: um homem de 34 anos, com antecedentes criminais, e duas mulheres. A prisão ocorreu nas proximidades da Biblioteca Pública Municipal, com apoio da Guarda Municipal e Polícia Militar.

A Delegacia de Homicídios investiga o caso.

